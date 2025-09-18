Juanjo Jiménez, mecánico, expone una de las averías más típicas en los modelos diésel: "Marca una presión muy alta"

Los filtros de partículas diésel (DPF) se encuentran en los coches de combustible diésel, son los encargados de atrapar el hollín contaminante que emiten los gases de escape, para poder hacerlo necesitan la llamada regeneración.

Juanjo Jiménez, mecánico, expone desde sus redes sociales todos los secretos que influyen en la posible avería de esta pieza. En el ejemplo propuesto, la máquina de diagnosis indicaba que el filtro tenía una mayor cantidad de hollín de la permitida.

Por lo que para confirmarlo se debe usar un sensor de presión "estaba súper alta", confirma el entendido. Ante esta tesitura, el mecánico decide que lo que se debe realizar es una limpieza por parte de otro profesional, aunque cuando este la finaliza confirma que el filtro se encuentra en perfectas condiciones. Por lo que, ¿dónde reside el fallo?

Filtro de partículas. Getty Images

La avería estaba situada en el sensor de presión, que al romperse provoca regeneraciones falsas de manera continuada, o una inyección en mal estado, cuando, por ejemplo, no le llegan los gases de manera correcta. Sucede, ya que los inyectores se pulverizan con atrasos o adelantos. "Se va a obstruir en menos que canta un gallo", confirma.

Otras posibles averías pueden producirse por la obstrucción por hollín o como argumenta el entendido, "por una conducción muy urbana". De este modo lo muestra el experto a través de su publicación.

Para limpiar esta obstrucción y prevenir una avería, lo puede hacer hasta uno mismo. Puede ser mediante dos procesos. El primero es sin necesidad de desmontar la pieza, ya que se hace mientras se circula, se conoce como regeneración activa.

Para ello es importante mantener una velocidad constante de unos 60 km/h durante un tiempo de entre 15 y 20 minutos. Con lo que el vehículo ajustará la inyección al combustible generando calor y quemando las partículas, lo que a su vez eliminará la acumulación de hollín.

La otra opción viable es utilizar aditivos químicos, se deben tener en cuenta las recomendaciones del fabricante. El aditivo se debe incluir en el combustible y tras esto se tiene que actuar con normalidad utilizando el vehículo para que el aditivo cumpla su función.

Aunque siempre existe la posibilidad de hacer una limpieza profesional, los precios de esta pueden llegar a alcanzar los 500 euros.

En cuanto a los problemas que acarrea este fallo se encuentran: la pérdida de potencia, aumento del consumo, fallos en el motor o en el convertidor catalítico, todo ello, sin tener en cuenta un incremento seguro de las emisiones contaminantes.

Consejos para prevenir

Se debe comprobar el aceite de motor, porque un nivel bajo puede afectar a la combustión generando una mayor cantidad de partículas. Al igual que el Adblue, encargado de disminuir las emisiones tóxicas, si no contamos con este líquido, podría afectar a la regeneración.

También es importante utilizar el aceite recomendado por el fabricante. Ya que está pensado para cumplir con los requisitos que necesita ese motor en concreto. Al igual que un buen combustible sin impurezas.

Otro factor clave es no interrumpir la regeneración, puesto que puede disminuir la vida útil de la pieza. A pesar de que la regeneración es un proceso automático, algunas prácticas al volante pueden detener este proceso.

Entre ellas se encuentran: Apagar el motor antes de tiempo, hacer trayectos cortos a velocidades muy bajas o problemas en otro tipo de sensores, además del nivel de combustible en mínimos.