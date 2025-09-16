BYD trae a España su noveno modelo: un híbrido enchufable con dos carrocerías y hasta 1.505 kilómetros de autonomía

BYD, el fabricante chino llamado a ser la competencia directa de Tesla en el mercado de los vehículos eléctricos, acaba de desplegar en el mercado español su décimo modelo.

A nivel mundial, BYD ha batido en el primer semestre a Tesla como la firma con más matriculaciones de vehículos completamente eléctricos en el mundo. A nivel nacional, desde que BYD aterrizó en España, en marzo de 2023, el mercado de los vehículos electrificados ha dado un importante salto en lo que a penetración de mercado se refiere.

Y buena parte de culpa la tienen tanto los planes de incentivos como el despliegue de infraestructura de recarga -en el que aún hay que hacer más esfuerzos-. Ahora, la marca china trae al mercado español el BYD Seal 6 DM-i, un modelo híbrido enchufable que está disponible en la carrocería sedán y familiar.

Se trata de un modelo del segmento D, el cual copa el 2,2% de las matriculaciones en el mercado nacional en lo que va de año.

En lo que a dimensiones se refiere, el BYD Seal 6 DM-i mide 4,84 metros de largo, tiene una anchura de 1,87 metros, una altura de 1,49 metros y una distancia entre ejes de 2,79 metros. Cabe recordar que la tecnología DM-i, híbrida enchufable, ha permitido a la compañía comercializar más de 7 millones de unidades en todo el mundo.

BYD Seal 6 DM-i_con carrocería sedán BYD

Su autonomía puede alcanzar los 1.505 kilómetros en la versión Boost con carrocería sedán, de los que 55 kilómetros se pueden realizar de forma totalmente eléctrica en ciclo combinado. En las versiones Comfort Lite y Comfort la autonomía combinada se sitúa en los 1.455 kilómetros, aunque la eléctrica se incrementa hasta los 105 kilómetros.

La carrocería familiar, por su parte, alcanza los 1.350 kilómetros de autonomía en cada una de sus tres versiones. No obstante, la autonomía eléctrica combinada en la versión Boost es de 50 kilómetros, mientras que en la Comfort Lite y la Comfort alcanza los 100 kilómetros.

BYD Seal 6 DM-i con carrocería familiar BYD

Estas autonomías se pueden conseguir gracias a que el modelo incorpora un depósito de gasolina de 65 litros y a una batería de ferrofosfato de litio (LFP) de 10,08 kWh en las versiones Boost y de 19 kWh en las versiones Comfort Lite y Comfort.

Pero su precio también es algo a tener en cuenta. El mayor fabricante y líder en ventas de vehículos eléctricos saca al mercado español este modelo con un precio de partida de 27.990 euros para la versión de 1.505 kilómetros de autonomía y de 29.490 euros para el modelo con carrocería familiar.

Desempeño en España

En los dos años y medio de actividad de BYD en España la compañía ha logrado contar con 93 puntos de venta con 22 grupos de inversores. Al cierre del presente ejercicio prevé que sean hasta 100 puntos de venta.

Esta situación le permite contar con una gran capilaridad en el mercado nacional. No obstante, hay algunas comunidades autónomas en las que su presencia es mínima, como Castilla-La Mancha, donde tan sólo cuenta con un punto de venta en la provincia de Albacete.

La multinacional china también cuenta con 47 servicios oficiales. Ahora bien, de cara al cierre del ejercicio, BYD prevé contar con hasta 90 servicios oficiales al cierre de 2025.

En lo que a entregas se refiere, la marca china casi ha triplicado las ventas realizadas el año pasado. Así, si en 2024 logró comercializar 5.393 unidades, en el presente ejercicio ha vendido 14.181 unidades en los ocho primeros meses del año. En total, BYD ha entregado más de 20.212 en el mercado español desde 2023.

Ahora bien, si BYD ya ha logrado superar a Tesla en venta de modelos completamente eléctricos en todo el mundo, no ha sucedido lo mismo en el mercado patrio. A día de hoy, Tesla es la compañía que más modelos eléctricos matricula en España.

En los ocho primeros meses del año, Tesla ha comercializado en España un total de 9.303 unidades, lo que supone un 11,6% más en tasa interanual. BYD, por su parte, ha entregado en España 7.983 modelos completamente eléctricos entre enero y agosto.

A nivel mundial, BYD está presente en 29 países. Sólo en este año la compañía ha iniciado operaciones en 12 de ellos y el objetivo para final de 2025 es contar con más de 1.000 puntos de venta a nivel mundial.