Enrique Álvarez, mecánico: "Así de sencillo podéis arrancar si os quedáis tirados, el coche pone el contacto solo"

Siempre es bueno conocer los secretos de los vehículos, sobre todo ante una posible situación de emergencia, con lo que saber cómo actuar. Hoy traemos uno de esos casos en los que la tecnología nos juega una mala pasada.

El mecánico Enrique Álvarez, expone desde sus redes el procedimiento a seguir si no podemos arrancar el coche debido a que la llave no tiene batería. Si se ha mojado, o incluso si se ha golpeado fuertemente y la consecuencia es que el sistema no reconoce que está dentro del habitáculo.

"El fabricante no te va a dejar tirado, y prepara un sistema para poder arrancarlo aunque se te haya gastado la pila", confirma el entendido. Para el proceso sólo utiliza una herramienta, una navaja con la que desmontar el mando.

Imagen de una llave de coche. Getty Images

En el proceso, abre la carcasa del mando y extrae la pila de este. "Le vamos a dar a arrancar y no va", afirma. El coche avisa de que se debe poner la llave en su sitio. "Antes te venía un dibujo de donde la tenías que poner", pero actualmente, no siempre es así en los coches modernos.

Para conocer el lugar, el coche advierte que se encuentra indicado en las instrucciones, pero como bien argumenta el mecánico, para conseguirlas en muchos casos "Tienes que darte de alta en la aplicación, una locura y si es de alquiler ni siquiera te lo puedes descargar", aclara.

Por lo que para arrancarlo, lo que recomienda es superponer la llave en el mismo botón de arranque. "El coche ya pone el contacto y arranca", confirma.

De este modo lo explica desde el video publicado a través de sus redes sociales, asegurando que: "así de sencillo podéis arrancar el coche si os quedáis tirados, sin llave o sin pila, el coche pone el contacto solo".

Otro de los consejos útiles que expone se encuentra relacionado con las ventanillas y el problema que supone que no se consigan subir al completo de forma automática. "Si tienes que mantener siempre pulsado el botón", afirma, para modificarlo, Enrique Álvarez da la clave.

El primer paso sería arrancar el vehículo y subir la ventanilla hasta el tope. Cuando se haya hecho esto, se debe pulsar el botón durante unos tres segundos. "Memoriza la posición y ya sube y baja de manera automática", asegura el entendido, consiguiendo que no se necesite mantener presionado siempre el pulsador.