Un revisor de coches habla sin rodeos sobre el mejor motor del mercado: "La idea es que te durará un millón de kilómetros"

Existen ciertos engaños en la venta de coches de segunda mano, que se posicionan como los favoritos de los estafadores. Entre los más populares se encuentran: la modificación de kilómetros, la venta de coches robados o de modelos en mal estado, en los que con pequeñas modificaciones intentan hacer que parezcan impolutos.

Un revisor de coches desde sus redes sociales expone distintos vehículos que analiza antes de que sean comprados, en caso propuesto, hace una recomendación para todos aquellos que se encuentren en búsqueda de un ejemplar con un motor fiable.

Concretamente, hace referencia al motor que se debe buscar si se quiere que dure largos kilómetros. "Es pesado, pero duradero, la idea es que aguantará un millón de kilómetros", aclara de este modo el revisor.

Imagen de ejemplo del Toyota Supra MK4. Getty Images

Se trata de un modelo de la marca Toyota, el Toyota Supra MK 4, recalca que este coche no necesita presentación y bien es cierto que es uno de los coches más icónicos, tanto por su motor como por su diseño deportivo con un largo capó.

Además de aparecer en películas como The Fast and Furious. "Por obras como esta Toyota es el primero en la lista", confirma.

Y se posicionó en esta lista de fiabilidad para los amantes del sector con el motor, gracias al ejemplar con el que cuenta este modelo. Se trata del 2jz, con el que cuenta este coche. Está compuesto por un bloque de hierro fundido, lo que hace que su peso aumente considerablemente, pero no por ello disminuye su calidad.

Cuenta con pistones y cilindros forjados. "Aguantaba unas preparaciones de la leche, con cuatro tonterías nos podía subir a 1.000 CV", aclara el revisor con esta publicación en sus redes sociales.

El ejemplar que expone está importado de Reino Unido, lo que hace que la localización de su volante se encuentre a la derecha. Además, este tiene una edad de 30 años, pero no por ello, se encuentra en mal estado, ya que no tiene ni óxido. "Cuando tenemos este tipo de vehículos le damos un mimo muy superior, teniendo una revisión casi de 10", declara.

Hace referencia a la calidad que posee su consola interior, la cual está completamente orientada a la comodidad del conductor, tanto el salpicadero como el túnel central. "Es una auténtica maravilla".

Por otro lado, cuenta con un cambio automático, pero tiene un modo que le da la posibilidad de ser manual, desde la primera hasta la cuarta marcha. "En tercera llegaría a unos 200 kilómetros por hora aproximadamente", declara, del mismo modo, que con la cuarta marcha se llegarían alrededor de unos 260 kilómetros por hora.

Para finalizar, hace hincapié en que es algo excepcional encontrar este modelo y especialmente en la situación en la que se mantiene, con el material de la consola original. "Es una auténtica pasada", afirma.