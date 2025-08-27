El CEO de Porsche, Oliver Blume, dimitirá para centrarse solamente en Volkswagen

El consejero delegado de Volkswagen AG y de Porsche AG, Oliver Blume, dejará la segunda marcha para dedicarse exclusivamente en su cargo como líder de la empresa matriz del grupo Volkswagen, según ha informado este miércoles la revista de negocios alemana WirtschaftsWoche (WiWo).

El anuncio del nuevo líder podría anunciarse para los meses otoño de este mismo año, con el cambio de mandato de forma efectiva a inicios de 2026.

Blume ha liderado Porsche desde 2015 y mantuvo el cargo incluso después de suceder a Herbert Diess como CEO de la matriz Volkswagen siete años después. Su doble papel en las marcas ha sido una fuente de preocupación para los inversores desde que Porsche salió a bolsa como empresa independiente en septiembre de 2022.

Actualmente, los dos fabricantes de automóviles luchan contra los aranceles estadounidenses, la disminución de las ganancias y la caída de las ventas en un mercado claves como lo es China.

Los beneficios del fabricante de coches deportivos se han desplomado recientemente. Sus ganancias netas de enero a junio fueron de 718 millones de euros, lo que supone una disminución de más del 71% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tan solo los aranceles de Estados Unidos supusieron una carga de 400 millones de euros.

Asimismo, Porsche anunció un programa de ahorro que supondría la supresión de unos 1.900 puestos de trabajo de aquí a 2030.