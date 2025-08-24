Pedro Orellana, experto en coches, sobre la marca china de moda: "Sus calidades están al nivel de cualquier alemán"

Jaecoo, una de las marcas de moda en el panorama español, ha ganado notoriedad desde su llegada a principios de año con 700 modelos tanto del Jaecoo 7 como del Omoda 5, ambas pertenecientes al gigante chino Chery.

Desde entonces, sus ventas han ido aumentando sin cesar. En lo que llevamos de año hasta el cierre de julio, la firma asiática consiguió matricular 5.176 unidades. Concretamente, en el pasado mes de julio consiguió 834 unidades, por lo que, a pesar de llevar tan poco tiempo en el mercado español, está pisando fuerte.

Hoy traemos la opinión de un experto en el sector sobre uno de los modelos más cotizados de la marca. Pedro Orellana, entendido, describe desde su video publicado en redes al Jaecoo 7. "Sus calidades están al nivel de cualquier coche alemán", declara tajante.

Jaecoo 7. Getty Images

El precio de salida del modelo es de 23.990 euros, sin extras. Cuenta con 145 CV de potencia con una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,8 segundos, en un consumo combinado de 7,5 litros a los 100 kilómetros. "Entre sus dos motores puede llegar a tener 300 CV", asegura.

El ejemplar es híbrido enchufable, consiguiendo autoabastecerse de manera completa en media hora, ya que cuenta con carga rápida. En total, es capaz de hacer en su modo eléctrico 90 kilómetros de autonomía.

Pedro Orellana destaca las calidades del modelo en el interior, mostrando sus asientos calefactables, además de ventilados. Hace hincapié, del mismo modo, en los asientos traseros, argumentando que: "son enormes".

También enseña el techo solar, argumentando que entra una gran cantidad de luz, de este modo hace referencia al ejemplar desde su publicación en las redes sociales.

Por otro lado, su maletero tiene una capacidad de 450 litros. "Te van a caber muchísimas cosas", argumenta el experto. Aunque como contra, Orellana muestra que el freno de las ruedas se encuentra pintado de rojo, sin embargo, con el grosor de las llantas, este no se aprecia a simple vista.

Tras charlar con Pedro Orellana, el mismo declara que el modelo es un SUV idóneo para quienes buscan calidad y equipamiento sin tener que gastar mucho dinero. "Me ha sorprendido bastante lo que ofrece por el precio", afirma.

Por último, la marca ofrece una garantía de siete años para todos sus modelos o, por el contrario, 150.000 kilómetros, lo que primero suceda.