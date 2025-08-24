Un experto en autocaravanas confirma el mejor líquido para el limpiaparabrisas: "Es gratis y seguramente lo tengas en casa"

Normalmente, los pequeños detalles marcan la diferencia y en el mundo del motor no es diferente. Existen distintos trucos que pueden ayudar al conductor a ir tanto más seguro, como cómodo y lo mejor de todo, es que son con cosas que todos tenemos en casa.

Hoy traemos el consejo de un experto en autocaravanas desde las redes sociales. Él muestra que el agua destilada puede ser muy útil para el coche. El entendido se refiere a aquella que expulsan electrodomésticos, como la secadora o el aire acondicionado.

"Como es agua muy pura que no lleva cal, nunca nos obstruirá el orificio de salida y tampoco nos va a dejar marcas en el cristal", aclara. Algo opcional que él hace es que cada vez que consigue siete litros de esta agua lo mezcla con un litro de anticongelante, algo recomendado para quienes viven en lugares con bajas temperaturas.

Líquido anticongelante. Getty Images

Otra recomendación es utilizar pasta de dientes para la limpieza del vehículo, en concreto para los faros del coche, si estos no están muy deteriorados o con rayamos profundos, ya que esto es una limpieza para realizar de manera superficial.

También, para los faros se puede utilizar bicarbonato con vinagre, se suele emplear para limpiar los faros opacos o amarillentos, consiguiendo restaurar su brillo original. De este modo lo muestra el entendido en sus redes sociales.

Algo que mucha gente ha utilizado es una simple patata, cortándola por la mitad y frotándola sobre la parte interna del parabrisas, los retrovisores o cristales. Se crea una capa invisible capaz de repeler el agua, algo muy útil en los días de lluvia.

Para que funcione se debe dejar que la patata repose durante un par de minutos y después, quitarla con un paño seco, eliminando, de este modo, los restos de almidón.

Para limpiar el salpicadero de polvo y malos olores, se puede utilizar suavizante mezclado con agua en un pulverizador. Con esto se aplica sobre la superficie y, con un trapo, se eliminará tanto la suciedad, dejando un buen aroma.