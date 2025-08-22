Los desguaces avisan: si compras un motor en Milanuncios o Wallapop corres el riesgo de sufrir una estafa

Una nueva estafa asola al sector de los Centros Autorizados de Tratamiento de vehículos (también conocidos como CAT o desguaces) desde finales de primavera. Si bien desde entonces se ha intensificado, esta práctica se inició con la pandemia.

Se trata de una estafa que afecta, sobre todo, a particulares y compraventas. Pero no sólo a ellos, dado que también se ven perjudicados los propios desguaces.

Este fraude pasa por vender componentes de vehículos de cierto valor a un precio muy por debajo de mercado a través de plataformas online de venta de artículos usados como Milanuncios y Wallapop.

Así lo defiende la Asociación Española del Desguace y Reciclaje del Automóvil (Aedra), quien ha cursado denuncia ante la Guardia Civil y que se encarga de investigar el equipo ROCA.

Desde la patronal de los desguaces aseguran en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia que no tienen un registro de cuántos CAT se han podido ver afectados por este tipo de fraude, pero explican que son "bastantes".

Germán Catoira, presidente de Aedra, apunta que "de los desguaces que se anuncian por internet entre el 60% y el 70% han tenido algún caso".

Las denuncias efectuadas por estos desguaces provocan que tanto Milanuncios como Wallapop anulen a los anunciantes, así como los perfiles falsos. No obstante, cuando esto se lleva a cabo, estos ya no suelen tener actividad y las cuentas bancarias han sido clausuradas.

Desde Aedra aseveran que se trata de organizaciones de Europa del Este y, preguntado por qué tipo de piezas suelen ser las que más se comercializan en este tipo de portales, Rafael Pardo, director general de la patronal, comenta que se trata de "cualquier tipo de pieza que esté demandada en el mercado, así como de un valor económico importante".

El presidente de la patronal añade que suele tratarse de "piezas como cajas de cambio o motores, los cuales reportan más de 1.000 euros de ganancia".

Actividad regulada

La actividad de los desguaces está regulada por el Real Decreto 265/2021. Pardo recuerda que esta norma recoge que "el CAT es el único que puede extraer las piezas para prepararlas para la reutilización y comercializarlas".

Esto se recoge en el artículo 7, donde se detalla que "la extracción de componentes, partes o piezas para su preparación para la reutilización y comercialización únicamente podrá realizarse en un CAT y siempre de vehículos que previamente hayan sido descontaminados y se haya emitido el correspondiente certificado de destrucción o de tratamiento medioambiental".

Distintas formas de fraudes

En cuanto a cómo se presenta este fraude, desde Aedra detallan que hay tres modos distintos.

Por un lado, están los 'piratas' que anuncian piezas sueltas a la venta a título particular, cuando legalmente sólo los CAT pueden manipular componentes de automóviles definitivamente dados de baja en sus instalaciones.

En este caso, el comprador participa de una actividad ilegal. Pero también cabe recordar que la pieza adquirida, si es que finalmente llega y de procedencia diversa (incluso puede ser robada), carece de garantía alguna.

De otra parte, se manifiesta a través de la venta de piezas y componentes especialmente buscados a precios inusualmente baratos. De hecho, se anuncian con fotografías robadas a las páginas web de desguaces legales, con datos que suplantan su identidad.

Jorge Villanueva, de Desguaces Villanueva en Salamanca, señala que "pese a las reiteradas demandas del sector, la plataforma Wallapop continúa sin exigir la licencia de Centro Autorizado de Tratamiento para la apertura de perfiles de venta de piezas de automóvil".

La última forma en la que estas organizaciones llevan a cabo este fraude es a través de la suplantación continua de la página web de un CAT. De hecho, se trata del método más sofisticado, dado que implica el plagio pleno de la página web en la que un desguace legal vende el material extraído de los automóviles definitivamente dados de baja.

Para evitar caer en este tipo de fraudes, desde Aedra recomiendan asegurarse de contactar con un CAT legal, así como desconfiar de precios baratos o fuera de mercado, en especial cuando se trata de elementos difíciles de localizar.