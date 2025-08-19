Bridgestone Hispania recorta su beneficio un 6,7% en 2024 por la caída del mercado europeo y la mayor competencia asiática

Bridgestone Hispania Manufacturing, la sociedad española que tiene el fabricante japonés de neumáticos, cerró el ejercicio 2024 recortando sus ganancias por segundo año consecutivo.

La compañía logró un beneficio de 17,5 millones de euros, lo que equivale a una merma del 6,7% en comparación con el ejercicio anterior, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

La sociedad reconoce en sus cuentas que a lo largo del año pasado se llevó a cabo una "contracción del mercado europeo de automoción, intensificada por el incremento de la competencia asiática con estrategias agresivas de precios".

Pero también reconoce un "exceso de stock en sus almacenes y centros productivos impidiendo el mantenimiento de la plena capacidad productiva".

Para intentar paliar los niveles de stock, Bridgestone Hispania llevó a cabo varios expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas en todos sus centros y a un máximo de 2.814 trabajadores entre el 15 de diciembre de 2023 y el 31 de marzo de 2025.

Estas medidas no fueron suficientes y Bridgestone Hispania alcanzó un acuerdo con el comité de empresa el pasado 19 de mayo para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE).

Dicho ERE afectará a un máximo de 426 personas en los centros productivos de Bilbao y Puente San Miguel (Cantabria).

Los ingresos caen un 14,4%

El beneficio de explotación de la sociedad también registró un descenso del 14% frente al ejercicio anterior, hasta situarse en los 23,1 millones de euros.

En materia de ingresos, Bridgestone Hispania logró una cifra de negocios de 750,2 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 14,4% en la comparativa interanual.

Del total de ingresos, el 98,2% del total se realizó en el mercado interior, hasta alcanzar los 737,3 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 14% frente a 2023.

El mercado exterior aportó el resto, con un total de 12,8 millones de euros, lo que supone una merma del 31,2% en la comparativa interanual.

Ahora bien, las toneladas anuales producidas en las factorías que la empresa tiene en España volvieron a caer por segundo ejercicio consecutivo, concretamente, un 21,8% frente a la de 2023.

En términos laborales, Bridgestone Hispania empleó el año pasado a un total de 2.752 trabajadores, lo que supone 50 menos en comparación con 2023.

La partida de gastos de personal también sufrió un recorte el año pasado del 3,8% en tasa interanual, hasta situarse en los 174,6 millones de euros.

Los sueldos y salarios supusieron el 74,6% de los gastos de personal, con un total de 130,2 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,5% frente a 2023. Sin embargo, los costes a la Seguridad Social aumentaron un 1,2%, hasta los 44,3 millones de euros.

Previsiones para 2025

En cuanto a las previsiones para el año en curso, Bridgestone considera que el entorno a nivel mundial "seguirá requiriendo una atención cuidadosa especialmente en la primera mitad del año".

Todo ello debido al auge de los vehículos eléctricos chinos y la aceleración de los cambios estructurales en el mercado, la industria y la rentabilidad del negocio de los neumáticos debido al aumento de las importaciones de gama baja (especialmente en Europa y América Latina).

Al cierre del primer semestre de 2025, el grupo Bridgestone redujo su beneficio neto atribuido un 42,2% frente al mismo periodo del año anterior, hasta situarlo en los 115.189 millones de yenes (671 millones de euros).