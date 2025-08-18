Un profesor de autoescuela revela qué hacer si te topas con un incendio en carretera: "Hay un procedimiento muy claro"

España vive una de las peores olas de incendios de los últimos años. Más de 40 fuegos se encuentran activos y asolan Cáceres, Ourense y Castilla y León. Del mismo modo, la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid está suspendida por quinto día consecutivo, al igual que se mantienen 14 carreteras cortadas, todas secundarias.

Ante una posible situación de incendio en carretera, la recomendación de la Dirección General de Tráfico (DGT) en medidas generales, es viajar siempre con batería en el teléfono, además de disponer siempre de agua. Un consejo útil es tener la aplicación My112, con la que los servicios de emergencia podrán rastrear la ubicación con una mayor precisión.

Para extremar las precauciones, se debe conocer cómo actuar en toda clase de contextos. Por ello, hoy compartimos las explicaciones de un profesor de autoescuela y el RACE sobre el proceso a seguir si nos encontramos de cara contra el fuego, concretamente el entendido explica qué hacer si se vive esta situación en un túnel.

Furgoneta con fuego. Getty Images

Ante esta circunstancia, es primordial subir las ventanillas y apagar los sistemas de refrigeración para evitar que los gases tóxicos entren en el interior del habitáculo. Del mismo modo, para mantener la visibilidad, se deben encender tanto las luces del coche, como las de emergencia.

El entendido divide el protocolo a seguir en tres pasos. "Hay un procedimiento muy claro", declara. El primero de ellos es que al entrar en el túnel y ver el incendio, se debe parar el vehículo y salir, asegurándose de dejar el motor apagado.

Después, es importante dejar las llaves puestas en el contacto, para que, en caso de que el personal de bomberos tenga que desplazar el vehículo, lo pueda hacer sin problemas.

Y finalmente, las puertas del automóvil deben quedar abiertas para que se pueda acceder a él. De esta manera lo muestra el entendido a través de sus redes.

Por otro lado, si esta situación ocurre en una carretera al aire libre, el procedimiento es el siguiente. Contactar con las autoridades y avisar de la situación es fundamental, ellos mismos comunicarán las vías cortadas y el camino a seguir.

Se deben activar las luces de emergencia y mantener la distancia de seguridad, avisando a los conductores que se encuentren detrás. Si no podemos avanzar o retroceder, se debe abandonar el vehículo, pero sólo si es imprescindible, ya que este ofrece cierta protección contra el calor y las llamas.

Si usted se ve en una tesitura extrema en la que tiene que abandonar el vehículo, recuerde cubrir todo lo que pueda el cuerpo junto con las vías respiratorias, respirando a través de un paño húmedo.

Tras esto, la prioridad será encontrar un refugio en contra de la dirección del viento, pero no en cuevas o pozos, ya que en estos lugares podría escasear el oxígeno.

En ningún caso se debe atravesar las llamas con el coche, ya que los vehículos contienen muchos componentes inflamables y no sólo es el combustible, sino, por ejemplo, la batería en los vehículos eléctricos.