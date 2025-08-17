Un mecánico destapa uno de los mitos más comunes sobre la suspensión del coche: "Ni siquiera te pasa la ITV"

La suspensión del vehículo es la encargada de absorber los impactos durante la conducción, con lo que no solo se mejora la comodidad de los ocupantes, sino también su propia seguridad, manteniéndolo estable.

Existen distintos tipos, pero la más común en los automóviles es la de los muelles helicoidales, esto se debe a su gran resistencia, además, de ser flexibles para permitir el movimiento, suelen aguantar durante toda la vida útil del modelo. Por ello, en muchas ocasiones se reutilizan estas piezas de coches que están en el desguace.

¿Cómo saber cuál es la que más conviene para cada coche? Bien, con la ayuda de Juan José, mecánico, hoy responderemos a esta cuestión. Principalmente, las suspensiones se pueden dividir en dos; duras y blandas.

Imagen de la suspensión de un coche. Getty Images

Esta pieza juega un papel fundamental, al ser la encargada de separar al coche del suelo. Según el entendido hay un mito que no es tan beneficioso como los conductores suelen creer, se trata de utilizar las suspensiones lo más duras posibles. "Algunos, si pudieran, pondrían un tubo de hierro y que el coche no tuviera suspensión, lo harían", aclara Juan José.

El entendido explica que no por tener este tipo de suspensión se va a conseguir que el coche vaya mejor, todo depende del lugar por el que circule, además, de la manera en la que lo haga cada uno.

La más dura, va dirigida a los viajes largos y en carretera, del mismo modo, que permite un mayor control a la hora de realizar curvas. "Pero siempre con carreteras en buen estado", aclara el mecánico.

Por el contrario, si lo habitual para usted son carreteras irregulares o transita por zonas urbanas, no se necesita una suspensión tan rígida. "Tienes que priorizar el confort a la estabilidad en carretera, es como si le ponemos a un Volkswagen Polo la misma suspensión que lleva un Ferrari", declara.

Por otro lado, la que lleva cada modelo en concreto depende de su marca, el entendido pone de ejemplo a los BMW, ya que los alemanes suelen incluir una mayor dureza y estabilidad, mientras que otros como los asiáticos suelen priorizar el confort frente a la estabilidad.

Con esto, la conclusión es que la suspensión que se elija debe ir acorde con las necesidades. "No hace falta poner una suspensión dura para ir y volver del instituto, como conozco a gente que se acaban de comprar el automóvil y lo han tuneado, está muy chulo, pero no es práctico, ni siquiera te pasa la ITV", afirma.

No pasa la inspección, debido a que una suspensión tan dura debe estar homologada para poder tenerla. De este modo lo muestra el entendido a través de sus redes.

Averías en cuanto a la suspensión

La revisión de los amortiguadores se debe hacer cada 20.000 kilómetros y se deben cambiar cuando rondan los 80.000 kilómetros, ya que se deterioran con el tiempo y con la conducción agresiva.

Entre los fallos más comunes se encuentra la pérdida de aceite, la inclinación excesiva hacia un lado o hacia el frente o incluso sufrir bandazos cuando hay demasiado aire o escuchar ruidos bruscos en la parte trasera del coche.

Aunque los muelles helicoidales no suelen necesitar cambios, sus averías suelen provenir si existe alguna clase de golpe, lo que podría eliminar su superficie protectora oxidando la zona.