Un profesor de autoescuela confiesa el mejor consejo para la moto: "Lo aprendí después de que se me cayera alguna vez"

"Un consejo que yo aprendí hace tiempo después de que se me cayera la moto alguna vez", así comienza un profesor de autoescuela una explicación en la que pretende ayudar a los moteros principiantes, y los no tanto con su consejo.

Y es que, de las peores cosas que les pueden pasar a estos conductores es que su moto se caiga parada, aunque tenga defensas, los daños pueden aparecer. Algo parecido sucede con los cascos, ya que la recomendación de los expertos es hacer un cambio si este sufre algún golpe, puesto que en futuros percances no protegerá de la misma manera.

Lo que el profesor de autoescuela recomienda es dejar metida la primera marcha de la moto, tanto si aparcamos cuesta abajo como hacia arriba. De este modo, el mismo asegura que se tendrá una mayor protección evitando que esta se mueva, así lo muestra a través de las redes. "Está más estable", argumenta.

Deja la moto en PRIMERA. Si estás cuesta abajo, que apoye hacia atrás. Si es cuesta arriba, que apoye hacia delante. Así evitas que la suspensión ceda y la moto acabe en el suelo.

Sin embargo, si se ha caído la moto, pero el mismo conductor no sabe quién ha sido, hay algunos pasos a seguir que pueden ser de gran ayuda. Según la compañía de seguros Mapfre, hay siete pasos básicos, si nos encontramos ante esta situación.

En primer lugar, argumentan que mantener la calma es fundamental para poder evaluar detalladamente el entorno. Al mismo tiempo, su recomendación es no mover la moto si no es completamente necesario.

Si usted va a levantarla, antes debería revisarla detalladamente para comprobar los posibles daños, además de hacer fotos y videos para tener constancia de su estado y poder justificarlo en una posible reclamación.

Seguidamente, es importante cerciorarse si existe algún testigo que haya presenciado la caída, al igual que si hay cámaras de seguridad. En cuarto lugar, la aseguradora propone llamar a las autoridades, pudiendo de este modo registrar el incidente para poder reclamar a la compañía.

Tras esto usted debe avisar a su aseguradora de lo ocurrido lo antes posible, ellos mismos reclamarán las pruebas del hecho con lo que gestionar el parte, además de la evaluación de los daños y localización del responsable.

Si no se encuentra al infractor, dependerá del tipo de seguro con el que cuente el conductor, con lo que el mismo o la compañía, en caso de que le cubra lo sucedido se hará cargo de los gastos de las posibles reparaciones.