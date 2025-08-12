Scania Hispania reduce su beneficio un 47% en 2024, hasta los 41,8 millones

Scania Hispania, la sociedad española del fabricante de camiones dependiente del Grupo Volkswagen, cerró el ejercicio 2024 con un beneficio de 41,8 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 47% en la comparativa interanual.

Una merma que se explica por unos menores ingresos financieros a lo largo del pasado ejercicio, así como por un incremento en los gastos financieros de la sociedad, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

El resultado de explotación de Scania Hispania en 2024 registró un incremento del 3,2% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 54,9 millones de euros.

En lo relativo a la cifra de negocios, la sociedad registró un incremento en los ingresos del 10,1%, hasta situarlos en los 815,6 millones de euros.

La sociedad achaca este incremento al alza de las ventas durante el pasado ejercicio, las cuales acumularon más de 4.400 camiones entregados.

Las ventas de camiones nuevos aportaron 399,4 millones de euros: lo que equivale a un aumento del 23,3% en la comparativa interanual.

Así las cosas, los ingresos por la venta de autobuses nuevos y carrocerías experimentaron un alza del 1,1% el año pasado, hasta situarse en los 120 millones de euros.

Las ventas de camiones usados también crecieron un 10,1%, hasta los 45,8 millones. No obstante, los ingresos obtenidos por la venta de piezas, repuestos y accesorios se mantuvieron estables en los 114,8 millones de euros.

Asimismo, los servicios de mantenimiento, garantías y reparaciones supusieron 70,9 millones de euros, con un alza del 4,7% frente al ejercicio anterior.

Ahora bien, las ventas de motores y el alquiler de camiones y autobuses registraron descensos en los ingresos obtenidos a lo largo del pasado año.

Si bien las ventas de motores aportaron 11,6 millones de euros, un 29% menos en la comparativa interanual. Por su parte, el alquiler de camiones y autobuses recortó su facturación un 8,8% menos, hasta los 52,8 millones de euros.

Crece la plantilla

En términos laborales, Scania Hispania empleó en 2024 a un total de 496 trabajadores, lo que implica un incremento de 34 trabajadores frente al ejercicio anterior.

Asimismo, la sociedad destinó 22,5 millones de euros al pago de personal, lo que equivale a un ligero aumento del 3% frente al ejercicio anterior.

De este monto, 13,7 millones se destinaron al pago de sueldos y salarios, lo que supone un alza del 7,6% en comparación con 2023.

Asimismo, el pago a la Seguridad Social creció 11% en la comparativa interanual, hasta los 6,3 millones de euros.