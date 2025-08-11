Un mecánico confirma el mejor coche barato de segunda mano para comprar en España: "Es prácticamente irrompible"

Según los datos del primer trimestre de 2025, en España se vendieron 527.271 unidades de coches de segunda mano. Por lo que con estas cifras se hace visible la realidad de que muchos se encuentran en la búsqueda constante de un modelo fiable, además, de económico.

Eduardo, mecánico, explica desde sus redes sociales tres modelos que él mismo recomienda comprar en este mercado y todo ello por un precio de 2.000 euros. "Te pueden llevar del punto A al B sin arruinarte", asegura el entendido.

En primer lugar, destaca a la marca Peugeot, en concreto a su modelo 206 con motor 1.4 HDI, que se caracteriza por ser de Inyección Directa de Alta Presión. Este tipo de motores ofrecen ventajas como un bajo consumo de combustible sin renunciar a la potencia.

Imagen de modelos de Peugeot 206. Getty Images

"Barato de mantener, consume poco y hay recambios por todas partes, ideal para trayectos cortos", aclara el experto sobre el modelo anterior.

Seguidamente, el entendido destaca el siguiente coche, donde deja bien claro lo que opina sobre él. "Fiable, económico y prácticamente irrompible, si le haces sus mantenimientos".

Concretamente, estamos hablando del Toyota Yaris 1.0 gasolina; según Eduardo, el motor 1SZ-FE es una verdadera 'joya'. Este cuenta con cuatro cilindros y 16 válvulas.

Se le relaciona con eficiencia y durabilidad, es común en los modelos de Yaris que poseen entre 65 CV y 68 CV. Así lo muestra el entendido en sus redes sociales.

Para finalizar, en tercer lugar, hace alusión a otro coche que cuenta con 50 años de historia, se trata del Volkswagen Polo, cuyo lanzamiento fue en el año 1975. Según la propia marca, a lo largo de todos estos años se han comercializado más de 20 millones de unidades de este modelo alrededor del mundo.

Lo definen como un "sinónimo de movilidad asequible para todos". El entendido, concretamente, hace referencia a los que cuentan con el motor 1.4 fabricados desde el 2002 hasta el 2005. Asegura su gran calidad, además de la disponibilidad de repuestos, aunque explica que con los años, algunos sensores pueden dar errores.

Por otro lado, expone un coche que no recomienda, se trata del Renault Laguna II, concretamente el motor 1,9 DCI. Este motor se emplea en los coches de combustible diésel, es considerado un motor pequeño en el que hay menos espacio en el tanque de combustible.

"Aunque se encuentre barato, da muchos fallos electrónicos y su mantenimiento puede salir más caro de lo que vale", asegura el entendido sobre el modelo.