Un conductor no se corta al destapar una estafa en un coche: "Con uno a la semana tendría un 'sueldecito' de 2.000 euros"

No sólo pueden estafarte al comprar tu coche, las ventas también se han convertido en un riesgo, sobre todo, para quienes lo hacen de manera particular. Hoy traemos el caso de un conductor al que casi estafan.

Se llama Jesús Terreros y desde el video publicado en sus redes sociales avisa a los demás conductores sobre este fraude. Para que no les ocurra, lo que él consiguió evitar de casualidad. "Me solicitó 500 euros", comenta Terreros.

Según explica, tras publicar el anuncio de venta de un vehículo, rápidamente le contactó una persona interesada en la oferta, sin pedir ninguna clase de información acerca del modelo y sin rebatir en ningún momento el precio impuesto por Terreros.

Imagen de la venta de un cohe. Getty Images

Con la intención de reservar el coche, el interesado le dice que le va a mandar en el mismo instante 500 euros, aunque para ello el vendedor tendría que aceptar desde la aplicación de su banco el movimiento, con un importe de un céntimo.

Esto se debe a que el interesado le explica que tiene un Bizum de empresa algo diferente al habitual y por esa razón, le van a cobrar a modo de comisión la cantidad anterior, 0,1 euros.

Pero al entrar a la propia aplicación comprobó que lo que estaba sucediendo realmente era que le estaban pidiendo autorización para cobrarle al vendedor los 500 euros, por lo que llamó al estafador sin éxito, desapareció por completo.

"Están como buitres viendo los anuncios nuevos para ver quién cae en la estafa, con que cayera una persona a la semana tendría un 'sueldecito' de 2.000 euros al mes", comenta el afectado. De este modo lo muestra en el video publicado en sus redes.

Tras este suceso, Terreros se informó de las posibilidades legales y le explicaron que existía la opción de denunciar, pero debía tener en cuenta que todos los gastos del juicio correrían por cuenta del vendedor, ya que él sería el denunciante.

El estafador podría argumentar en el propio juicio que había sido un fallo humano y que en lugar de enviar dinero habría solicitado la opción de solicitar dinero por error. Por lo que podría salir de apuro sin complicaciones.