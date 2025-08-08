Una motera no se anda con rodeos y explica cómo ahorrar dinero con los mantenimientos: "Debes girar en esta dirección"

Para hacer un mantenimiento algo más elaborado no siempre es necesario acudir a un profesional, puede hacerlo usted mismo con unos sencillos consejos. Hoy traemos el proceso a seguir para limpiar, engrasar y tensar una moto.

Una estudiante de electromecánica muestra este proceso desde sus redes sociales, ella comienza por la limpieza. Lo primero que debe hacer es mirar el manual de la moto, ya que cada una es diferente y no todos los procesos se aplican igual.

En el caso propuesto, el modelo tenía caballete, pero si no fuera así, sería necesario levantar la rueda trasera para comenzar este proceso. Para empezar se necesita un limpiador de cadena y un trapo.

Imagen del mantenimiento de una moto. Getty Images

Para evitar manchas de grasa en el suelo, utiliza papel o cartón con lo que cubrirlo. Es muy importante girar la rueda hacia atrás y nunca hacia delante, ya que si se hace al contrario podríamos engancharnos los dedos. "Debes girar en esta dirección", comenta.

Con estos principios básicos, el siguiente paso sería iniciar a distribuir el limpiador de la cadena por toda esta. Después, se debe colocar un cepillo en la cadena y continuar la limpieza moviendo la rueda en todo momento.

Otra opción es girar el cepillo por el alrededor de la cadena. Cuando se haya hecho esto, este se debe cambiar por un trapo. Recuerde limpiar la corona, esta es la rueda dentada de la parte trasera, la cual forma parte del sistema de transmisión.

Pasando al estado mecánico de la cadena, la entendida recomienda de nuevo mirar el manual antes de actuar, en este caso para comprobar la holgura que debe de tener la cadena para tensarla en función de lo que indica el fabricante. De este modo lo muestra la experta desde sus redes sociales.

En el caso del ejemplo, la cadena se encontraba destensada, por lo que la experta tuvo que aflojar el eje de la rueda trasera. "Estaba bastante duro", declara. Tras esto, desaloja la tuerca y contratuerca del tensor del eje, con lo que se debe comprobar que las líneas estén a la misma altura.

Y por último, verifique que la tensión corresponde con la que el fabricante recomienda para el modelo. Para volver a apretar el eje de la rueda, debes colocar un trapo entre la cadena y la corona, para evitar de este modo que la rueda se hunda.

De este modo, se podrá volver a apretar el eje de la rueda al newton metro que indica el fabricante, poniendo finalmente de nuevo la tuerca y contratuerca. La experta finaliza engrasando la moto y mirando la presión de las ruedas.