Va a renovar el carné con 70 años y se lo deniegan: "Nunca me dijeron que esto había cambiado"

Parece fácil, pero no lo es: el nuevo requisito para renovar el carnet de conducir que muchos no cumplen en España

Siempre pensé que renovar el carnet de conducir sería un simple trámite, como siempre. Pero al llegar a los 70 años me encontré con una sorpresa: no me lo renovaron. “Nadie me avisó de este requisito nuevo”, le dije al médico del centro. No fui el único. Cada vez más personas mayores en España se están topando con lo mismo: el protocolo ha cambiado, y ahora no todos pueden seguir conduciendo sin más.

Lo que antes era casi automático, ahora depende de superar una evaluación médica más exigente. Según la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), a partir de los 65 años el carnet se renueva cada 5 años, y a partir de los 70, puede incluso exigirse una renovación más frecuente en función del estado de salud.

Pero la frecuencia no es lo único que ha cambiado. Los reconocimientos psicotécnicos se han endurecido, especialmente en lo relativo a la visión, la audición, los reflejos y ciertas enfermedades como diabetes, hipertensión o trastornos neurológicos.

En muchos casos, los conductores mayores acuden al centro sin informes médicos actualizados, sin saber que los necesitan si padecen alguna patología. Otros, pese a tener buena salud, se encuentran con limitaciones por pérdida de agudeza visual o auditiva. En esos casos, el permiso puede renovarse con restricciones: solo para conducir de día, en trayectos cortos o con gafas y audífono obligatorios.

Y hay algo más que pocos saben: los médicos pueden negarse a renovar el carnet si consideran que no se garantizan las condiciones mínimas de seguridad, incluso aunque no haya una enfermedad grave diagnosticada. Ya no basta con “estar bien”; hay que demostrarlo.

Este cambio ha generado preocupación entre muchos conductores veteranos, que, de un día para otro, se ven obligados a dejar el coche sin previo aviso. Desde la DGT insisten en que no se trata de castigar, sino de proteger tanto al conductor como al resto de usuarios.

Porque el permiso de conducir no es un derecho vitalicio: es una autorización que, como cualquier otra, debe renovarse… y ahora, también superarse.