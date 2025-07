Tiene un vehículo con distintivo ECO y le multan con 200 euros: “Pensé que con esa etiqueta podía pasar sin problema”

Un coche híbrido no te libra de las multas ambientales: el error que cometen muchos conductores en España

Pensaba que por tener un coche híbrido y llevar la etiqueta ECO en el parabrisas podía circular sin problemas por el centro de la ciudad. Pero no fue así. Le llegó una multa de 200 euros por acceder a una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin respetar las condiciones específicas del ayuntamiento. Y no es un caso aislado: miles de conductores en España están descubriendo a golpe de sanción que su distintivo medioambiental no les libra de todo.

Comprar un coche híbrido es, para muchos, una forma de contribuir al medioambiente y evitar restricciones. Pero tener etiqueta ECO no es una carta blanca para moverse libremente por ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Cada consistorio establece sus propias normas de acceso, horarios y requisitos, y no cumplirlos puede salir caro.

Uno de los errores más comunes es circular por zonas restringidas fuera del horario permitido o sin haberse registrado previamente en la plataforma del ayuntamiento, algo obligatorio en muchos casos, incluso con un coche híbrido.

En Madrid, por ejemplo, algunas áreas del centro limitan el acceso en función del número de ocupantes, el tipo de etiqueta y la hora del día. A esto se suma un detalle poco conocido: en ciertos municipios, si el vehículo híbrido tiene opción de conducción eléctrica, puede exigirse que active ese modo para entrar. Si no lo hace y entra en modo de combustión, la sanción puede aplicarse igualmente.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerdan que el distintivo ECO no exime de conocer las normas específicas de cada ciudad. Y advierten: las cámaras que controlan los accesos a las ZBE no distinguen si el coche circula en modo eléctrico o no. Solo registran la matrícula y comprueban si ese vehículo tiene permiso para entrar en ese momento y lugar.

Por eso, antes de confiar en que tu coche híbrido te dará vía libre, conviene revisar siempre la normativa municipal, registrarte si es necesario y comprobar si hay condiciones adicionales como número de pasajeros o tipo de trayecto. Porque en España, tener etiqueta ECO ya no basta para evitar una multa.