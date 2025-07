Abre la puerta del coche sin mirar y le cae una multa de 200 €: el gesto que ahora te puede dejar sin puntos

Lo hizo como siempre, sin pensarlo. Aparcó, detuvo el motor y abrió la puerta del coche sin mirar atrás. Un gesto automático, común entre miles de conductores en España, que esta vez le costó una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carné. ¿El motivo? Poner en peligro a un ciclista que circulaba junto al coche. Lo que para muchos parece una distracción inofensiva, ahora está bajo el radar de la DGT y la Guardia Civil.

Desde 2022, abrir la puerta del coche sin comprobar que no viene nadie se considera una infracción grave si genera una situación de riesgo o entorpecimiento. Aunque no hay una multa específica por no seguir la llamada "técnica holandesa", el Reglamento General de Circulación lo deja claro: ningún ocupante debe abrir una puerta sin asegurarse de que no crea peligro para otros usuarios de la vía.

La técnica holandesa, incorporada ya a los manuales de autoescuela, es sencilla: usar la mano contraria para abrir la puerta. Así, el cuerpo se gira automáticamente hacia atrás, forzando la vista a comprobar si se aproximan ciclistas, peatones o motoristas. Si conduces, abre con la derecha; si vas de copiloto, con la izquierda.

El objetivo de esta recomendación es claro: prevenir accidentes. Cada año, decenas de ciclistas son golpeados por puertas abiertas sin mirar, un tipo de siniestro que puede provocar lesiones graves o incluso mortales. Por eso, la DGT ha intensificado sus campañas para alertar sobre esta práctica y sensibilizar a los conductores.

La sanción puede llegar en el momento si un agente presencia el gesto imprudente. Pero también puede haber consecuencias más graves: si alguien resulta herido, el responsable puede enfrentarse a una denuncia por daños y a una posible responsabilidad civil.

Para evitar multas y disgustos, los expertos recomiendan tres pasos simples: asegurarse de que el coche está totalmente parado, revisar los retrovisores y puntos ciegos, y abrir la puerta siempre girando el cuerpo hacia atrás.

Este verano, un gesto tan sencillo como abrir la puerta puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una sanción inesperada. Y ahora ya no es opcional.