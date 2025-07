La señal que pocos notan al aparcar cerca de un paso de peatones: podrías ser multado sin querer

Aparcar el coche a escasos metros de un paso de peatones puede parecer una práctica inofensiva. No hay líneas amarillas, la señal no siempre es visible y el hueco es tentador. Sin embargo, lo que muchos conductores desconocen es que estacionar en las inmediaciones de un paso de cebra es una infracción recogida en el Reglamento General de Circulación y puede derivar en una multa económica, aunque no se cause un daño evidente.

La normativa es clara: está prohibido estacionar a menos de cinco metros de un paso de peatones. Este margen tiene una razón de peso. Aparcar demasiado cerca de un paso dificulta la visibilidad de los peatones, especialmente si se trata de niños o personas con movilidad reducida, y obliga a otros conductores a reaccionar con menor tiempo ante una posible irrupción en la calzada.

Por ejemplo, en entornos urbanos donde el aparcamiento es escaso, es frecuente ver vehículos estacionados justo antes o después de un paso de cebra. Aunque no haya señal vertical específica que prohíba el estacionamiento, la infracción se produce por el simple hecho de no respetar la distancia mínima de seguridad.

La multa por este tipo de comportamiento suele ser de 200 euros, y no conlleva pérdida de puntos, aunque en casos graves podría acarrear la retirada del vehículo por la grúa. Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se insiste en que este tipo de aparcamientos comprometidos no solo incumplen la norma, sino que ponen en riesgo a los usuarios más vulnerables de la vía pública.

De hecho, muchos atropellos en ciudad tienen lugar precisamente en pasos de peatones donde la visibilidad está reducida por la presencia de vehículos mal aparcados. Además de comprobar si existe señalización específica o marcas viales, los conductores deben tener en cuenta la referencia de los cinco metros desde el paso de cebra.

Aunque no aparezca marcado en el suelo, esta distancia está contemplada en la normativa de forma general. Por tanto, estacionar dentro de ese margen, incluso de forma momentánea, puede ser sancionado por un agente de tráfico.