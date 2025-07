El error en tu seguro de coche en España que podría costarte una multa inesperada: hasta 300€

Contar con un seguro de coche en regla no solo es obligatorio, sino esencial para evitar sanciones que pueden alcanzar los 300 euros. Sin embargo, muchos conductores desconocen que no basta con tener contratado un seguro: si la póliza está incompleta, no se ha renovado correctamente o no cubre las circunstancias mínimas exigidas por la ley, se considera como si no existiera.

Y eso puede derivar en multas automáticas y graves problemas legales en caso de accidente. El Real Decreto 1507/2008 establece la obligatoriedad de tener, como mínimo, una cobertura de responsabilidad civil para cualquier vehículo que circule o esté estacionado en la vía pública. Esta cobertura garantiza que, en caso de accidente, los daños ocasionados a terceros estén cubiertos.

Pero si el seguro no está vigente o ha sido anulado por impago, el conductor incurre en una infracción. Uno de los errores más frecuentes es pensar que con tener la póliza física en la guantera es suficiente. Sin embargo, lo que realmente importa es que el seguro esté activo y registrado correctamente en la base de datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), accesible para las autoridades de tráfico.

Pero estas sanciones pueden imponerse incluso si el coche no está circulando. Un ejemplo de ello es si se encuentra estacionado en la vía pública y no tiene seguro en vigor, la multa es inmediata y puede ascender hasta los 3.005 euros en los casos más graves, aunque las sanciones habituales rondan los 300 euros para turismos particulares.

Muchas aseguradoras renuevan los seguros de forma automática, pero si hay un fallo en el cobro del recibo, una modificación de datos sin notificación o un error administrativo, la póliza puede quedar anulada sin que el conductor lo sepa. Por eso es fundamental revisar el estado del seguro al menos una vez al año, comprobar que el pago se ha realizado correctamente y que la documentación está actualizada.

También es importante verificar que quienes conducen regularmente estén correctamente incluidos, especialmente si el titular no es quien lo conduce con mayor frecuencia. En caso de accidente, las aseguradoras pueden rechazar la cobertura si los datos no coinciden con los declarados en la póliza.