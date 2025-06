La señal de prioridad que muchos ignoran en España y que podría suponerte una importante multa: atento a esta indicación de tráfico

Desestimar estas señales no solo incrementa el riesgo para la seguridad vial, sino que también puede resultar en sanciones económicas considerables. Como saltarse un `Stop´ con lo que se pierden 4 puntos y una sanción de 200 euros.

En las vías de España existen señales de tráfico que, aunque poco frecuentes, son fundamentales para garantizar la seguridad vial en tramos estrechos. Una de las más relevantes es la señal R-6, que indica la prioridad respecto al sentido contrario en pasos angostos.

Imagen de un vehículo frente a una señal de Stop. Getty Imagenes

Es crucial entender que, si un conductor no cumple con esta señal y se adelanta cuando no le corresponde, puede enfrentarse a sanciones económicas, incluso si no se produce una colisión.

Según el artículo 77 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, esta infracción se considera grave, con una multa que puede ascender hasta los 200 euros.

La confusión entre las señales R-5 y R-6 es común. La R-5 indica que el conductor que se encuentra con esta señal debe ceder el paso al vehículo que ya circula por el paso estrecho, mientras que la R-6 otorga la prioridad al conductor que circula en el sentido de la flecha blanca.

Distinguir entre ambas es esencial para evitar sanciones y garantizar una circulación segura. Además, de las señales R-5 y R-6, existen otras señales de prioridad que los conductores deben conocer. Por ejemplo, la señal R-1 indica la prioridad en una intersección, mientras que la señal R-2 señala la prohibición de entrada.

El Reglamento General de Circulación establece que las señales de prioridad deben ser respetadas para mantener el orden y la seguridad en las vías.

Es esencial que los conductores mantengan la atención y comprendan adecuadamente las señales de tráfico, especialmente aquellas que regulan las prioridades en pasos estrechos.

Por ello, es aconsejable revisar y familiarizarse con la señalización para prevenir infracciones y promover una conducción más segura.