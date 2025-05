Un mecánico desvela el error más común que puede destrozar tu coche en segundos: "La puedes liar parda"

5 errores que rompen tu coche 💥🚗 1. ARRANCAR PISANDO A FONDO EL ACELERADOR 🚗💨: No arranca mejor, ni más rápido. Solo haces sufrir el motor en frío. Eso se hacía con los coches antiguos… ahora es puro castigo mecánico. 2. SUBIR BORDILLOS A LO BRUTO 🧱🔩: Si crees que llevas un 4x4 y te comes el bordillo sin piedad, puedes doblar la llanta, rajar el neumático o reventar la suspensión. Y luego sorpresa en el taller. 3. CIRCULAR CON RUEDAS FLOJAS 🎈💥: Si dejas los neumáticos bajos de presión, se calientan más, se deforman y pueden reventar. Por no parar 3 minutos en la gasolinera… puedes acabar en la grúa. 4. ACELERAR CON RUIDOS RAROS EN EL MOTOR 🔊🚫: Si suena algo raro y tú sigues pisando, estás ignorando la última llamada de socorro del coche. Luego no preguntes por qué acabó en el desguace. 5. LAVAR EL MOTOR A PRESIÓN 💦⚠️: Puede parecer buena idea por TikTok, pero si entra agua donde no debe, te puedes cargar sensores, fusibles o centralitas. Coche limpio, cartera vacía.