6 cosas que haces MAL en tu coche 🚗❌ y te puede salir caro (o peor, acabar en el desguace): 1️⃣ Conducir a una mano en posición 12 y girar con la palma abierta 🤚🌀: Cero control. No estás conduciendo un bus de los 80. 2️⃣ Apagar el motor sin esperar unos segundos 📴⏱️: Si llevas turbo, lo estás achicharrando poco a poco. 3️⃣ Ir en marchas largas a bajas revoluciones 📉🔁: No ahorras nada. Estás matando el motor por flojo. 4️⃣ Dejar el embrague pisado en los semáforos 🦶⚙️: No es un reposapiés. Lo estás gastando sin sentido. 5️⃣ Música a tope sin oír el coche 🎶🙉: No oyes si algo va mal. Pero tú ahí, cantando Let it go! a todo pulmón. 6️⃣ Acelerar fuerte con el motor en frío 🚀❄️: El aceite aún no ha llegado a todo. Literalmente estás reventando el motor en pijama. 💬 Cuál haces sin darte cuenta? Menciona a ese amigo que hace la 6 y se cree Fernando Alonso 😅