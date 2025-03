Un camionero graba como sufre un robo en medio de una carretera de Madrid en pleno día: "Esto no puede ser"

Los robos a camiones son ya una preocupación constante para muchos transportistas en España. De hecho, el transporte por carretera figura entre los sectores con mayor índice de inseguridad laboral, precisamente por esa constante exposición a los robos, tanto durante la carga o descarga del camión como durante la ruta. Una problemática que afecta a muchos camioneros en el día a día.

Una situación que ha confirmado recientemente una encuesta realizada por Fenadismer y que deja al descubierto que el 50% de los camioneros encuestados ha sido objeto de un robo en los últimos 5 años. Un índice de hurtos que no deja de subir y que sufren a diario los transportistas españoles mientras realizan su actividad y tanto cuando están parados como en carretera y en plena ruta.

Uno de estos robos ha sido recientemente grabado por el propio camionero que lo ha sufrido. Concretamente este robo ha sucedido en Pinto (Madrid) y a plena luz del día. El transportista grababa el delito a través del retrovisor del camión y tocaba el claxon intentando disuadir a los ladrones pero sin éxito: "No puede ser, tío. Otra vez me están robando, esto no puede ser", manifestaba el conductor ante la escena.

Este tipo de robo es conocido como el 'método mejicano' y aunque no es muy frecuente en nuestro país, podría estar convirtiéndose en una táctica cada vez más habitual para ejecutar este tipo de robos. Para realizarlo, los implicados bloquearon primeramente por delante al camión y por detrás con dos coches, impidiendo así que pudiese seguir avanzando. Mientras los asaltantes ubicados en la parte trasera, aprovechan para abrir la caja con la carga del camión y sustraer la mercancía.

En este caso, los ladrones se llevaron varios palets de mercancía con teléfonos móviles, como ha confirmado el medio de Telemadrid. Un robo que ocurría alrededor de las 10:00 horas de la mañana y en una vía de servicio de la M-506 en Pinto, antes de la salida hacia la R-4 en sentido a Fuenlabrada. Una zona de constante tránsito de camiones, ya que se ubica junto a un polígono industrial.

Aumento de robos a camiones en España

Según la información de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, esta encuesta mencionada anteriormente y llevada a cabo a finales del pasado año, revela ese 50% de transportistas que ya han sufrido algún tipo de robo en los últimos cinco años. Robos entre los que un 26% habría afectado a la mercancía transportada y otro 22% al propio camión y un 3% de los casos al propio conductor por algún ataque violento y con daños físicos.

Datos que muestran la peligrosidad a la que los transportistas están expuestos con este tipo de altercados en su mayoría concentrados en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid y Andalucía. Puntos en los que se concentran casi el 90% de los incidentes ocurridos en España. Los aparcamientos no clasificados como seguros, los centros de carga de mercancías y las propias rutas de transporte son los lugares en los que ocurren estos asaltos.

Para ello, los asaltantes emplean diversas tácticas para perpetrar los robos, siendo la más común la intrusión. Este método consiste en forzar las puertas de los camiones o instalaciones logísticas, cortar las lonas de los vehículos o romper los sellos y candados de seguridad.

Un panorama preocupante, en el que el sector del transporte sigue reclamando mayores medidas de protección y una inversión en infraestructuras que refuercen la seguridad en las rutas de mercancías, especialmente en aquellas regiones donde los robos son más frecuentes.