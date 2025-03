Soy mecánico y este es el riesgo real para tu vehículo de repostar en una gasolinera barata o normal en España

Las gasolineras low cost se han convertido en una de las opciones más populares entre los conductores en España a la hora de llenar el depósito del coche. Este tipo de estaciones de autoservicio suelen estar ubicadas en zonas industriales o apartadas de los núcleos urbanos y destacan por ofrecer precios considerablemente más bajos en comparación con las gasolineras tradicionales. Sin embargo, aunque el ahorro en el repostaje es un factor clave, muchos conductores se preguntan si optar por estas gasolineras low cost es realmente la mejor elección para su vehículo.

De hecho, una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es si la calidad del combustible en estas estaciones es inferior a la de las gasolineras más caras o si la autonomía del depósito se verá afectada. Un interrogante que genera un gran debate en España y sobre el que el mecánico de Talleres Ebenezer y creador de contenido en TikTok ha respondido en uno de sus vídeos.

Lo primero que aclara este experto es que todo el combustible en España proviene de las mismas refinerías, un aspecto fundamental que menciona al comienzo: "No viene de un sitio bueno y de un sitio malo. Realmente, la diferencia está en el margen de beneficio que aplican las gasolineras y en los aditivos o tratamientos que recibe el combustible en cada estación, así como en el estado de sus depósitos", explica.

Es precisamente este último punto donde se encuentra el mayor riesgo a la hora de elegir una gasolinera, pero sin estar necesariamente relacionado con el precio del combustible: "El problema que nos encontramos muchas veces es el mantenimiento de los depósitos. Si estos no reciben un buen mantenimiento, aunque el combustible sea de calidad, puede arrastrar sedimentos, suciedad o incluso agua al interior de nuestros depósitos", advierte.

Para saber si esto puede estar afectando al vehículo, el mecánico propone dos opciones: "Podéis sacar una muestra y analizarla para comprobar su calidad, o esperar a que el coche tenga una avería y ver si el problema ha sido causado por el gasoil", señala. En cuanto a los aditivos, destaca que no es imprescindible utilizar un combustible altamente aditivado, ya que es posible agregar aditivos externos posteriormente para mejorar su rendimiento. Estos serán los únicos por los que podamos notar ligeras variaciones pero no harán que el depósito dure más o menos tiempo y tampoco va a subir los gases contaminantes. Todas estas preocupaciones no dejan de ser mitos sobre este tipo de gasolineras.

Cómo saber si el combustible es de buena calidad

Uno de los principales problemas de repostar en una gasolinera que no mantiene adecuadamente sus depósitos es esa posible presencia de agua, sedimentos o impurezas en el combustible, algo que puede afectar el rendimiento del motor y causar averías a largo plazo.

Algunos síntomas de que el combustible puede estar contaminado incluyen fallos en la aceleración, pérdida de potencia, aumento del consumo o dificultad para arrancar el coche, especialmente en vehículos diésel. Además, si el coche genera demasiado humo negro por el escape o presenta tirones al conducir, podría ser una señal de que el sistema de inyección se ha visto afectado por impurezas en el carburante.

Para minimizar riesgos, los expertos recomiendan evitar repostar justo después de que una gasolinera haya recibido una carga nueva de combustible, ya que al rellenar los depósitos subterráneos es común que se remuevan los sedimentos acumulados en el fondo, lo que aumenta la probabilidad de que acaben en el tanque del vehículo. También es recomendable repostar en estaciones con alto volumen de clientes, ya que esto garantiza que el combustible se renueve constantemente y no permanezca almacenado demasiado tiempo, reduciendo el riesgo de que se degrade o contenga residuos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de aditivos limpiadores de inyectores, que pueden ayudar a eliminar residuos y mantener el sistema de alimentación en buen estado. Sin embargo, es importante utilizar productos adecuados para cada tipo de motor y no abusar de ellos, ya que un uso excesivo podría afectar a la combustión o incluso dañar algunos componentes internos. Además, en el caso de los coches diésel, es fundamental drenar el filtro de gasoil con regularidad para evitar la acumulación de agua en el sistema, algo especialmente importante en invierno o en zonas con alta humedad.