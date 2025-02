Recasens (Anfac): "Pedimos el Moves, emisiones flexibles y un plan largo porque cumplir en 2025 es misión imposible”

Josep María Recasens, presidente de Anfac, ha señalado en la quinta edición del foro de esta asociación de fabricantes que el sector del automóvil pide principalmente tres medidas: “una flexibilización de la normativa de emisiones de CO2 que se conoce como la normativa CAFÉ, una reactivación del Plan Moves y otro plan que sea sostenible en el tiempo y que nos proyecte en un objetivo común para que Europa decida si se apea de la tecnología o si hace como China y se sube a la misma”.

Comenzando por las emisiones, Recasens ha señalado que en “2025 es una misión imposible de cumplir, el sector tiene unas exigencias de CO2 que por las ventas de 2024 es imposible de realizar. De media, Europa necesita una cuota de coches eléctricos en Europa de entre el 20 y el 22%. Y en 2024 no hemos llegado al 14%. Y este salto es peor que el Everest. Nunca ha aumentado tanto, de ahí que sea una misión imposible”, ha señalado.

Y ante esta imposibilidad de cumplir con los objetivos de emisiones, Recasens ha señalado que existen tres posibles escenarios. “El primero de ellos sería el de pagar multas con 15.000 millones si no se cumplen las emisiones de CO2 en 2025 en un contexto de resultados económicos con advertencias. Otro escenario que se baraja es el de cumplir con la bajada de producción térmicos con dos millones de vehículos que son entre 6 y 7 fábricas cerradas. Y un tercer escenario que es buscar un plan europeo de ayudas al vehículo eléctrico”, ha dicho.

“Por ello -continúa Recasens- no queremos pagar multas y no queremos cerrar fábrica, así que necesitamos un plan transversal sostenible en el tiempo… Pedimos un plan de choque sostenible en el tiempo para aumentar la cuota de coches eléctrico. Un plan transversal que sume la tecnología, la competitividad y la innovación. La tecnología es lo que está en juego a día de hoy. Hay que poner en marcha un plan país, un plan auto 2030 que vaya más allá del sector, necesitamos al sector energético, financiero, al digital, al Estado, a las autonomías, al ámbito social … esto no va de ideología sino de tecnología”, ha dicho.

“Queremos vender más eléctricos para crear ecosistemas tecnológicos que no están en España, están en China y cada día que pasa damos una ventaja tecnológica a China y otros países. Solos no lo vamos a conseguir. Cada uno tiene una parte de responsabilidad para hacer esto una realidad”, ha recalcado.

“El sector está en un momento clave de transformación. Nunca antes este sector había hecho frente a tantos retos, como los precios, las materias primas, la transformación de la fuerza laboral, la digitalización… Por ello, la descarbonización corta transversalmente a todo el sector y a toda la economía”, ha dicho.

“En el sector hemos invertido 250.000 millones pero tenemos una espada de Damocles ahora con la normativa de emisiones de CO2 de CAFÉ”, ha dicho. “Por ello pedimos la flexibilización ya que hay otros países como Reino Unido, Corea… que ya cumplen con esta transición. Simplemente pedimos que se flexibilice el cambio”, ha dicho.

En cuanto a posibles críticas de que los eléctricos son coches más caros, Recasens ha señalado que “hemos empezado por arriba y poco a poco vamos a ofrecer vehículos más accesibles en precios. Esto dará más accesibilidad y más escala y habrá nuevas químicas que permitirán reducir el coste y el precio. Que nadie nos cambie el paso, hemos invertido 250.000 millones y se están construyendo gigas en España así que no nos puede cambiar el paso”, ha concluido.