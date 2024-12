El automóvil ante su tormenta perfecta: si no se venden más coches eléctricos, los gasolina tendrán precios prohibitivos

El próximo año 2025 puede convertirse en un ejercicio muy complicado para la industria del automóvil en España, así como en el resto de los países europeos. El gran problema que existe de fondo es que la venta de coches eléctricos es insuficiente tal y como la conocemos hoy. Porque, de seguir así -actualmente no llega ni al 6%-, los fabricantes se verán obligados a pagar multas millonarias.

Por tanto, a los fabricantes solo les quedan dos opciones para no recibir multas. La primera está clara: vender más eléctricos... Pero, si no lo consiguen y el mercado no responde, la siguiente opción -que es el verdadero problema- será reducir la disponibilidad del número de coches de combustión, lo que redundará en que los coches de gasolina, diésel e incluso los híbridos subirán más (todavía) de precio.

Todo comienza con la normativa de emisiones que los fabricantes tienen que cumplir. Recordamos en este sentido que los coches y los vehículos comerciales suponen según datos de Europa alrededor del 15% del total de las emisiones de efecto invernadero.

Por ello, para reducir esta contaminación, desde Europa se ha propuesto un reglamento que tiene como objeto la reducción total de emisiones en 2035. Esto significa que, a partir de 2035, no se podrá vender ningún coche que expulse emisiones por el escape.

Sin embargo y hasta que esto ocurra, hay pasos intermedios. Y uno de ellos es el que tiene que ver en 2025. Para el próximo año, las marcas de coches tienen que pasar de los 115,1 gramos de CO2 actuales según la normativa WLTP a los 93,6 gramos de CO2. De lo contrario, si no cumplen, los fabricantes recibirán multas que muchos de ellos no pueden soportar: en torno a los 3.000 euros por coche vendido.

Y aquí es donde viene el quid de la cuestión, ya que muchos de estos fabricantes según las últimas cifras publicadas no pueden cumplir con estras emisiones. En la siguiente tabla se puede ver cómo están los principales constructores, según los últimos datos que conocemos de 2022. Unas cifras que señalan que fabricantes como Mercedes, Ford o Volkswagen son los que más emisiones tienen.

Por todo ello, estos constructores que tienen las emisiones más altas son los que deberán incrementar el número de eléctricos a la venta. Entre otras razones porque los eléctricos al contar como cero emisiones, reducen enormemente la cifra del ranking de emisiones.

De ahí que para 2025 los fabricantes tienen que esforzarse enormemente en vender más coches eléctricos para así reducir emisiones. Un incremento en las ventas que podría venir por la reducción de precios de los coches eléctricos haciéndolos más atractivos.

¿Y cuántos coches eléctricos tendrían que vender? Pues bien, tomando como referencia la cifra del 25% de ventas de eléctricos que señaló Josep María Recasens, presidente del Grupo Renault en España y de Anfac, esto significa que el Grupo Volkswagen, según nuestras estimaciones, tendría que vender 950.000 coches eléctricos en Europa; el Grupo Stellantis rondaría los 675.000 eléctricos y Hyundai y Kia tendrían que llegar a las 275.000 unidades, entre otros...

Y lo cierto es que estas ventas no se cumplen. En lo que llevamos de 2024, entre los meses de enero y septiembre, según información de ventas mundiales recopilada por el consultor de automoción Felipe Munoz hasta ahora el Grupo Volkswagen es el que mejor posicionado está con cerca de 500.000 eléctricos vendidos en todo el mundo; Hyundai ronda los 316.000 eléctricos y Stellantis supera por poco los 200.000 unidades.

Por todo ello, en 2025 tendrán que incrementar los fabricantes la venta de eléctricos de forma muy contudente.

¿Y qué ocurre si no se venden más eléctricos?

Pues aquí vendría la tormenta perfecta de la que hablamos. Y es que a los fabricantes no les quedará otra que reducir el número de coches de combustión a la venta. Ya que de esta manera, si no venden tantos modelos de gasolina, diésel o híbridos las emisiones no serán tan altas.

Y esta menor reducción de coches de combustión a la venta podrái desencadenar en una situación que ya hemos vivido en la pandemia y es que los coches precios de los coches subirán por la baja oferta y la alta demanda.

De ahí que los fabricantes hayan señalado a la Comisión Europea que tener que cumplir con esta reducción de emisiones se verán obligados a dejar de vender dos millones de coches, pasando de 13 millones a 11 millones de coches en Europa.

¿Y en España? Pues en España esta situación también sería similar. Según datos de Faconauto, la asociación de los concesionarios, en España podrían dejar de venderse 175.000 coches en el caso de que no se cumplan con las emisiones.

Una cifra que nos volvería a llevar a las 850.000 unidades de ventas, cifras muy similares a los peores momentos de la pandemia. De ahí que si finalmente se cumple este escenario pesimista, es más que probable que los coches de combustión suban de precio para obtener más rentabilidad por unidad vendida.

De ahí que desde Faconauto pidan incentivar la demanda para vender los 236.000 vehículos eléctricos que se deberán vender en 2025 frente a la previsión que existe de 70.000 unidades de eléctricos.