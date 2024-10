Esta es la señal de tráfico amarilla que es prácticamente desconocida en España y tiene un uso que no esperas

Existen muchas señales de tráfico que no son habituales en las carreteras, por lo que no es de extrañar que, en algunas ocasiones, el conductor no las reconozca. Esto se intensifica si se trata de casos concretos, en los que este tipo de marcas no están presentes en todo el territorio nacional.

Victor Manuel Fernández, jefe del cuerpo de bomberos de Fuenlabrada, quiso saber si sus seguidores conocían el significado de una señal que puede encontrarse a pie de carretera. Entre las respuestas de los usuarios de X (Twitter), encontramos algunas tan sorprendentes como "zona de parrillas" o "peligro de avispas".

La realidad es que este panel con una rejilla amarilla y negra tiene una utilidad de vital importancia. Así lo ha hecho saber el profesional en una publicación: "Se trata de una señalización ubicada en los puntos que recurrentemente se inundan, y que indican la posición exacta de los imbornales, para no tener que estar buscándolos cuando todo está anegado".

➡️ ¿Sabéis lo que significa esta señal a pie de carretera? pic.twitter.com/yXZoUXncHe — Víctor Manuel Fernández De La Cotera Blázquez (@VctorManueFdez) August 12, 2024

Es decir, si cuando estamos circulando, vemos este tipo de señalización, significa que en ese punto se encuentra una abertura de la calazada, que normalmente se sitúa debajo del bordillo de la acera. Su misión es la de evacuar el agua de lluvia o de riego que se acumula.

De hecho, este panel facilita mucho el trabajo de los bomberos, encargados de no permitir que se atasquen y formen inundaciones. Aún así, no están presentes en toda España ni figuran en el código de circulación. Un ejemplo es Leganés, donde el cuerpo del municipio solicitó al ayuntamiento que señalizaran estos desagües.

El consistorio accedió a la petición, ya que de esta manera pueden ser "localizados rápidamente en caso de encharcamaniento o bolsas de agua y desatascarlos de forma mucho más rápida y eficaz", según informó Europa Press.

Según podemos leer en las respuestas del 'post' del jefe del cuerpo de Fuenlabrada, ese caso también fue impulsado por los propios bomberos. "Pues a mi me parece buena idea que debería implantarse a nivel estatal", escribía un usuario. "Gracias, fue una idea en la que trabajamos dos personas", respondió Víctor Manuel Fernández.

Otros 'tuiteros' han aprovechado esta publicación para compartir las medidas que se han tomado en sus municipios para solucionar este problema. En el caso de la localidad madrileña de Collado Villalba, han optado por poner unos triángulos naranjas a 1,20 metros, encima de las rejillas de los imbornales.

También hay quien ha escrito desde la capital catalana: "Barcelona creó varios mega depósitos pluviales, no tenemos inundaciones y usamos el agua de la lluvia para el riego". En esta ocasión, por lo que indica este usuario, trabajaron en la idea entre 2 y 3 personas.

Poco vistas

Este no es la único pictograma que no es fácil de reconocer. Otro caso es el de la que señal que puede verse en Campo de Gibraltar, y que marca el lugar donde se venden los billetes para la Operación Paso del Estrecho. Su dibujo es el el de un coche dentro de un barco, con la palabra 'ticket' debajo.

Su función es la de de ayudar a mejorar la organización y la seguridad de aquellos vehículos que cruzan el Estrecho de Gibraltar. La mayor parte de estos coches son transportados a través de los puertos de Tarifa y Algeciras.