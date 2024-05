Atención conductores: esta es la medida que ha tomado la DGT para facilitar a los vehículos pasar la ITV

En España, hay más de 400 estaciones de ITV. Centros dedicados a realizar las inspecciones ordinarias o extraordinarias de los vehículos y otros trámites, como solicitar el duplicado de la ficha técnica del vehículo en caso de robo, pérdida o deterioro. Todas estas sedes, que están repartidas por todas las comunidades autónomas, deben estar autorizadas por la Dirección General de Tráfico (DGT),

Desplazarse hasta cualquiera de estas estaciones de ITV suele resultar fácil, ya que están repartidas de tal forma que siempre haya una cerca del domicilio de cada ciudadano. Además, están ubicadas tanto en el centro de las ciudades como a las afueras. La intención es facilitar este proceso a los conductores lo máximo posible.

Sin embargo, existen casos en los que trasladarse hasta una estación de ITV no resulta sencillo. Se trata de los vehículos que no tienen etiqueta ambiental y no tienen permitido acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), áreas en las se encuentran algunos de estos centros.

Una señal de tráfico informa sobre la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Europa Press

Todas las ciudades y municipios de España que superen los 50.000 habitantes están obligadas a establecer una ZBE. Para acceder a ellas, es necesario contar con un distintivo ambiental. En concreto, la etiqueta Cero, Eco, C o B. En caso de incumplir esta normativa, puede acarrear una sanción económica de 200 euros.

Por tanto, los vehículos que no cuenten con estas etiquetas, no podrían acceder a una estación de ITV que se encuentre en una ZBE. Esto dificulta que algunos conductores pasen esta inspección. Un requisito, cabe recordar, obligatorio y que debe realizarse de forma periódica. Además, en caso de no pasarse, puede acarrear importantes sanciones económicas.

La decisión de la DGT

Con el objetivo de facilitar el proceso a los vehículos que no cuenten con distintivo ambiental, la DGT ha pedido a los Ayuntamientos no restringir el acceso a las ZBE a los vehículos que no cuenten con distintivo ambiental, si entran en estas zonas para acudir a una estación de ITV.

En concreto, la DGT ha aprobado el Escrito Directriz MOV 2024-03 que actualiza el Anexo II de la Instrucción MOV 2023/20 sobre las Recomendaciones para el establecimiento de moratorias, exenciones y autorizaciones en el acceso de vehículos a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y otras UVAR (Urban Vehicle Access Regulations) publicado en septiembre de 2023.

La DGT ha tomado esta decisión después de las gestiones realizadas desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos AECA-ITV, que reivindican que realizar la ITV es una obligación clave para mejorar la seguridad vial y la protección del medio ambiente.

Pese a esta tajante decisión de la DGT, se trata, por el momento, tan solo de una recomendación a todos los Ayuntamientos con Zonas de Bajas Emisiones. Será ahora competencia, por tanto, de los consistorios, introducir la exención en sus ordenanzas municipales.

Según defendió la entidad AECA-ITV, las autoridades municipales tienen en cuenta las recomendaciones hechas por la DGT, desde la publicación de la instrucción sobre ZBE. "Esperamos que ahora los ayuntamientos sigan también esta sugerencia y permitan a todos los vehículos acudir a las estaciones a realizar la ITV, sin importar dónde se encuentren ubicadas, ya que se trata de una acción que salva vidas", aseguró el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz, en un comunicado.