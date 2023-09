Tamara Falcó: "Cuando te pasas a un eléctrico ya no quieres otro tipo de coche"

En verano ya nos dimos cuenta que parte de la familia de Tamara Falcó llegaba a su boda en coches de Kia. Aquello fue un primer acercamiento fruto de un acuerdo comercial. Y ahora confirmamos que la diseñadora e ‘influencer’ da un paso más para convertirse en la nueva embajadora de Kia.

Con este acuerdo, la firma coreana ya cuenta con un elenco de embajadores entre los que destacan, entre otros, Rafa Nadal, Ana Boyer, Fernando Verdasco y Carolina Cerezuela. Un conjunto de famosos y deportistas a los que Kia quería haber sumado también a Carlos Alcaraz, si no fuera porque BMW se adelantó en la jugada y se le ‘llevó’ a sus filas.

La llegada de Tamara Falcó a Kia viene principalmente para apoyar a la marca y también el lanzamiento de uno de los coches eléctricos más interesantes de este fabricante. Se trata del Kia EV6 GT, un coche con el que Tamara Falcó quiere apostar por la sostenibilidad dando el salto a la movilidad eléctrica.

"Proteger el planeta Tierra es una responsabilidad de todos y uno de los mejores legados que podemos dejar a las siguientes generaciones" asegura Tamara.

Tamara Falcó con el Kia EV6 GT.

"Además, los coches eléctricos ayudan a eliminar la contaminación y el ruido de las ciudades, haciéndolas más habitables. He podido comprobar en primera persona que el Kia EV6, además de sostenible, es un coche muy práctico", dice.

"La batería dura muchos kilómetros, se recarga muy rápido, se conduce genial y tiene mucho espacio. Además, con la etiqueta medioambiental de cero emisiones puedo circular con libertad por la ciudad y aparcar donde quiera. Y me han enseñado cómo funciona la App Kia Charge, que me ayuda a buscar cargadores para recargarlo fuera de casa. Cuando te pasas a un eléctrico como este ya no quieres otro tipo de coche", continúa.

Tamara Falcó, nueva embajadora de Kia.

Además, Tamara también ha querido destacar el diseño minimalista, la sensación de amplitud, la luminosidad del interior y su practicidad en el día a día, "son justo las mismas cosas que buscaba al elegir mi casa, que te hacen sentir bien en un espacio y disfrutar viviéndolo". También se mostró muy interesada en el tacto y funcionalidad de los materiales empleados.

Por su parte Para Kia, en palabras de Emilio Herrera, su presidente en España, "es todo un orgullo contar con Tamara Falcó como embajadora de un modelo que abandera nuestra gama eléctrica como es el EV6. Destacamos su trayectoria como emprendedora y su innovadora visión del diseño acorde con la nueva filosofía de la marca".

