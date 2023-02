De Oliver Blume todavía no tenemos constancia de su sueldo ya que apenas lleva unos meses en el cargo y Volkswagen todavía no ha presentado su informe anual. Sí podemos decir que su antecesor, Herbert Diess, se embolsó cerca de 10 millones en 2021. En este sentido, 2,4 millones era la remuneración fija y el resto son variables y acciones. También es cierto que Diess cobró este sueldo después de varios años al frente del grupo. Por tanto, es más que probable que el salario de Blume no sea excesivamente alto respecto a otros ejecutivos, al ser un hombre de la casa y llevar pocos meses en el cargo.