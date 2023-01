1 de 21

Hace solo unos días, el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz vivía una jornada muy especial. En concreto, al madrileño le entregan su primer Ferrari de calle. "Esto hace que no solo sea un piloto Ferrari sino también un cliente", señalaba. "Además Es un coche que me hace mucha ilusión porque es el primer coche que me compro. Llevo ocho años en la Fórmula 1 y como coche propio he tenido el Volkswagen Golf que me regalaron mis padres cuando tenía 18 años y ahora este", ha dicho.