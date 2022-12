Fedor Artiles: "heycar es líder en comercio electrónico de coches seminuevos de calidad"

En solo dos años de vida en España, heycar acumula un crecimiento del 59% de su red de concesionarios con 650 distribuidores y 30.000 coches de 42 marcas. Para analizar este éxito, hablamos con Fedor Artiles, su director general en España…

¿Qué valoración hace de 2022?

Nuestros objetivos son de crecimiento, trabajar con el mayor número de concesionarios oficiales posibles. Teníamos un objetivo de 650 concesionarios y los hemos alcanzado. Podemos decir, por tanto, que somos líderes en comercio electrónico de vehículos seminuevos de calidad.

Por otro lado, sin embargo, hemos tenido un mercado contenido por la falta de oferta. Queríamos haber llegado a los 40.000 coches y nos hemos quedado en 30.000 coches. Es cierto que ahora en el último mes hemos visto una pequeña recuperación, pero no es la que nos hubiera gustado.

Con estos 30.000 coches publicados… ¿Qué porcentaje de vehículos tiene cubierto?

Contamos con más del 80% del mercado de coches seminuevos de calidad en España y que provienen de concesionarios oficiales. No estamos contentos con la situación del mercado, pero hemos sabido agudizar el ingenio y maximizar las oportunidades de nuestros clientes.

¿Por qué no están contentos con el mercado? ¿Cómo piensan que acabará el mercado de segunda mano en España?

Terminará en torno a los 1,8 millones de coches. Es un mercado que está muy condicionado por la tendencia de comprar cada vez coches más antiguos, ya que el consumidor está preocupado por la situación económica. Se está trasladado la demanda del vehículo más joven, a otro más antiguo. El mercado idóneo en España de segunda mano sería de entre 2,2 y 2,4 millones de coches de ocasión.

¿Cómo piensan que evolucionará 2023?

En 2023 seguirá habiendo un mercado bastante contenido. Como mucho habrá un crecimiento de entre el 4% y el 5%. Por lo tanto, esto significa que no crecerá mucho nuestro volumen de vehículos. En heycar podemos llegar hasta los 35.000 coches. Sin embargo, sí que creo que tenemos oportunidades de crecimiento en concesionarios. Podemos llegar hasta los 800 concesionarios, que serían unos 150 más que los que tenemos ahora.

¿Cuándo piensan que se podrá recuperar el mercado de segunda mano en España?

Calculamos que el mercado de segunda mano en España se podría recuperar en 2024. Lo que hacemos es ver las estimaciones que tienen los fabricantes sobre la recuperación del vehículo nuevo. Y a partir de ahí sumamos un desajuste de mínimo un año. Por tanto, estimamos que el mercado se pueda en la segunda mitad del próximo año.

Cuando el mercado de vehículo de ocasión se recupere… ¿Aumentarán los coches de heycar?

Sí, podemos llegar a 40.000 o 45.000 coches.

Los concesionarios dicen que si hubiera habido chips y no hubiera habido problemas logísticos… se habrían vendido más de 900.000 coches en España… ¿Si hubiera habido coches de segunda mano cuánto se habría vendido?

Es difícil de saber porque hay que tener en cuenta que los coches nuevos hoy, hasta dentro de uno, dos o tres años no entran en el mercado de ocasión. Por lo tanto, ese impacto inmediato no lo veríamos… pero sí que si no hubiera cuellos de botella rondaríamos entre los 1,8 y los 2 millones.

¿Y cómo podría mejorar esto? ¿Con algún plan de achatarramiento?

Sí, lo que queremos es una renovación del parque, y más protección para el medioambiente, tenemos que alinearnos todos: entes públicos y consumidor privado. Por lo tanto, pensamos que las ayudas no se deben elegir a vehículo nuevo de última tecnología. Hay una gran parte de la población que no puede llegar a este tipo de vehículos y que sería interesante que cambiar su coche de entre 15 y 20 años por uno de seis, siete u ocho años, que siempre tendré menos emisiones.

¿Y otorgar parte de las ayudas de los fondos europeos a la distribución del vehículo de ocasión de calidad y de bajas emisiones?

Sí fuera para la distribución de forma inteligente… es bueno y complementaría el ciclo con el que queremos un cambio en el comportamiento de compra y de uso del vehículo hacia las bajas emisiones. No solo hay que pensar en la producción del vehículo, sino también en todo el ciclo de compra…

¿La razón de que haya menos vehículo seminuevo de segunda mano es porque el renting y las alquiladoras ha ampliado plazos?

Sí, son las dos principales razones. En España las dos principales ‘fábricas’ de vehículo de segunda mano de calidad y joven son las empresas de alquiler de coches y las de renting. Pero también hay que reconocer, aunque no he visto ningún estudio en este sentido, que compradores que estaban pensando en comprar un vehículo seminuevo de calidad, finalmente, hayan decidido retrasar la decisión de compra.

¿Se pueden traer vehículos de otros países?

Sí ya está ocurriendo. Gran parte de la distribución está importando vehículos. Pero hay que tener en cuenta que no es un movimiento simple, porque hay que pasar el control de los impuestos, inspecciones técnicas… pero sí se está viendo una importancia de países como Francia y Alemania. Es un intento de paliar la demanda que tenemos…

¿Qué novedades que ha introducido heycar en este 2022? Este año hemos lanzado la oferta del ‘e-commerce’ y ha tenido una acogida muy importante. Se trata de una funcionalidad que nos permitirá un triplicar las oportunidades de negocio respecto al año pasado.

¿Cómo son los concesionarios que se sumarían a heycar? Nos queremos acercar a aquellos concesionarios pequeños y medianos. Si finalmente lo conseguimos podremos ampliar nuestra cobertura entre el 90% y el 95%. La mayoría (el 99%) de nuestros concesionarios son oficiales.

Pero es cierto que hay concesionarios en determinadas zonas que no hay cobertura desde los oficiales o incluso algunos coches de cinco o seis años que los concesionarios oficiales no los ofrecen. Sin embargo, este tipo de servicio y producto tiene demanda…

Por ello estamos trabajando con estos concesionarios que tienen vehículos de calidad para firmar contratos con ellos y así puedan ofrecer sus vehículos y satisfacer la demanda.

¿Incluso también colaboran con concesionarios de otros grupos automovilísticos diferentes a aquellos que están en vuestro accionariado?

Sí, de hecho, estos concesionarios de otros grupos también están con nosotros. Al final es un beneficio para ellos que puedan tener sus coches en una plataforma donde mostrarlos. Y todo ello con calidad certificación oficial garantizada.

Uno de vuestros productos estrella es el ‘e-commerce’… ¿en qué consiste?

Principalmente está pensado para el consumidor, el usuario. La idea es que él sea quién decida el nivel de digitalización de la compra de su vehículo.

Pongamos un ejemplo, un usuario se conecta a la plataforma de heycar en internet, principalmente por un móvil (el 80% lo hace con un teléfono). Una vez que encuentra el vehículo, ya puede acceder a todos los detalles sobre el mismo. Aquí, no obstante, ya se pueden diferenciar dos tipos de compradores. Los que saben lo que están buscando y los que no tienen una idea concreta, sino que buscan una solución para su movilidad.

Es por ello por lo que muchos de ellos requieran de un asesoramiento. Y este asesoramiento puede ser por el propio concesionario, contactando con él. Esto ya existía. La novedad que hemos incluido es que hemos añadido nuestro asesor personal. Esta figura te ayudará, además, a rellenar la solicitud de crédito, a firmar la financiación, a concretar la entrega…

¿Y qué diferencia a heycar de otras plataformas de vehículo de ocasión con más antigüedad en España?

El principal es la calidad de los vehículos, los coches están garantizados. Hay que tener en cuenta que los concesionarios que trabajan con nosotros hacen un análisis y una criba.

Otro aspecto clave es que nuestra plataforma tiene calidad y transparencia y cuando entras a ver un vehículo no encontrarás publicidad ni otros elementos que puedan condicionar tu compra. Otro aspecto que nos diferencia es el de tu asesor personal que te acompañará en el proceso. Y, por último, la posibilidad que ofrecemos de contratar la financiación directamente y sin necesidad de desplazarte.

