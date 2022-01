Volvo cambia de CEO y ficha a Jim Rowan, anterior jefe de Dyson y BlackBerry

Volvo Cars ha nombrado consejero delegado y presidente, en sustitución de Hakan Samuelsson, a Jim Rowan que se incorporará a la compañía el 21 de marzo de 2022, según un comunicado.

Rowan, que es actualmente consejero delegado y miembro del consejo de administración de Ember Technologies, aportará a la compañía más de tres décadas de experiencia global en los sectores del consumo y la tecnología, destacando divisiones de ingeniería y cadenas de suministro, lo que será valioso para que el futuro de Volvo Cars haga realidad sus ambiciones estratégicas.

Previamente a Ember Technologies, fue consejero delegado del Grupo Dyson entre 2017-2020 y director de operaciones entre 2012-2017. Antes de Dyson, fue director de operaciones de BlackBerry. En la actualidad, también es asesor principal de la empresa de inversión global KKR y miembro del Comité de Accionistas de Henkel, una empresa alemana de tecnología y bienes de consumo, que opera en todo el mundo.

"Estoy encantado de unirme a Volvo Cars en un momento tan emocionante para la compañía y en un momento de transformación tanto para la industria como para los consumidores. La sólida trayectoria de Volvo Cars en materia de innovación, seguridad y calidad, junto con un talento de primera clase y unas capacidades tecnológicas y de sostenibilidad inspiradoras, la sitúan en el asiento del conductor para el camino que tenemos por delante", comentó Rowan.

Por su parte, Hakan Samuelsson, que se incorporó a Volvo Cars como miembro del consejo de administración en 2010 y ha ocupado el cargo de consejero delegado y presidente desde octubre de 2012, permanecerá en su puesto hasta marzo, momento en el que también dejará el consejo de Volvo Car AB. Sin embargo, continuará como presidente de Polestar, que se espera que cotice en el Nasdaq con el 'tícker' PSNY" a finales de este año, como se anunció previamente.

"Me complace dar la bienvenida a Jim a su nuevo cargo para que continúe el gran viaje que está haciendo Volvo Cars. También me gustaría extender mi agradecimiento a todos los empleados de Volvo Cars por el increíble progreso que hemos hecho juntos en los últimos 10 años, no sólo por hacer de Volvo una de las marcas de automóviles premium de más rápido crecimiento y de mayor confianza, sino por innovar siempre y liderar con propósito", declaró Samuelsson.

Sigue los temas que te interesan