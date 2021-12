¿Cuál es el coche de calle de Max Verstappen, campeón del mundo de la Fórmula 1?

CarNext, plataforma de venta online de coches de ocasión para particulares y empresas, ha anunciado que Max Verstappen, campeón del mundo de la Fórmula 1, venderá su coche de trabajo del modelo Honda Civic Type R en CarNext.com una vez finalizada la temporada de Fórmula 1.

El automóvil será puesto en venta en la plataforma el próximo 23 de diciembre por 33.333 euros y los ingresos se donarán a la ONG seleccionada por CarNext: Wings for Life de RedBull.

Max ha utilizado el coche personalizado como su vehículo de uso personal durante toda la temporada para trasladarse a los diferentes circuitos de Fórmula 1 alrededor del mundo.

Al igual que ocurre con todos los vehículos en la plataforma, el coche de Max Verstappen ha sido sometido a una exhaustiva revisión y ha sido completamente reacondicionado antes de ser puesto en venta.

El turismo será expuesto en la plataforma de CarNext a partir del 14 de diciembre, se venderá el 23 del mismo mes respetando el orden de pedido y se entregará directamente en el domicilio del comprador.

Max Verstappen junto a su coche de calle tapado con una lona.

Tras la venta, CarNext donará todos los ingresos a Wings for Life, una fundación sin ánimo de lucro fundada en 2004 por el dos veces campeón de motocrós, Heinz Kinigadner y el fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, cuya misión es hallar una cura para las lesiones de médula espinal y paraplejia.

En relación con esta iniciativa, Max Verstappen afirmó, "estoy muy satisfecho de haber podido vender mi coche por una causa tan buena como la de Wings for Life. Y para asegurarme de que el proceso de venta esté en buenas manos, la estoy gestionando junto con mi partner, CarNext. Para despedirme de mi coche, he dado un último paseo con él, tal y como podéis ver en la campaña. Espero que el nuevo propietario disfrute tanto del coche como he hecho yo".

Javier Collazos, Director de CarNext en España, ha afirmado: "En 2021, por segundo año consecutivo, Max Verstappen ha demostrado ser un gran activo para nuestra marca, ayudando a acercar los beneficios de nuestra plataforma a un creciente número de clientes. Ahora, ¿qué mejor sitio para dar una nueva vida al automóvil que le ha acompañado durante toda la temporada que a través de CarNext, fomentando así la circularidad y beneficiando también a una causa noble como Wings for Life. En definitiva, el mejor final para un torneo lleno de emoción".

Sigue los temas que te interesan