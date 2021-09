Probamos el Fiat e-Ducato: 'jugamos' a ser transportistas en esta furgoneta eléctrica

Los fabricantes saben que la demanda de vehículos eléctricos será exponencial en los próximos años. Si bien todavía no tienen un gran tirón entre los usuarios y los particulares, las continuas restricciones de las ciudades hará que solo se pueda circular con vehículos de cero emisiones en las próximas décadas.

Y un buen ejemplo de vehículos que se tienen que electrificar son aquellos destinados a las diferentes actividades comerciales. Ya sea aquellos furgones más pequeños u otros más grandes, los principales fabricantes no dejan de presentar sus vehículos comerciales de cero emisiones.

Uno de los últimos que hemos podido probar en EL ESPAÑOL es el Fiat e-Ducato, que está a la venta desde la primavera de este año. Este Fiat e-Ducato es la versión 100% eléctrica del Ducato, un veterano entre los comerciales y todo un líder en lo que a ventas se refiere.

Este nuevo Fiat e-Ducato se caracteriza porque nació de una curiosidad. Todo comenzó en 20216 cuando la compañía DHL pidió a Fiat el desarrollo de un comercial eléctrico para crear una flota de cero emisiones.

Y ahora, unos años después, la división de vehículos profesionales de Fiat cuenta con una amplia gama del Fiat Ducato en su versión 100% eléctrica. Hablamos del E-Ducato Furgón de 3,5 y 4,25 toneladas, del E-Ducato Chasis, también de 3,5 y 4,5 toneladas y del E-Ducato Combi, este último destinado principalmente al transporte de pasajeros.

Nosotros para esta ocasión vamos a probar el Fiat e-Ducato en la versión furgón y con la carrocería panelada. Es el típico vehículo que utilizaría un repartidor o un transportista, si bien en esta ocasión es 100% eléctrico.

Lo mejor de este vehículo es la cantidad de combinaciones posibles que tiene. Cuenta con tres tipos de longitudes (L2, L3 y L4 con 5,4, 5,9 y 6,3 metros respectivamente). Esto permite tener también batalles diferenciadas (entre 3,4 y 4,03 metros). Y lo mismo ocurre con las alturas que pueden ser de 2,3 metros, 2,6 metros y 2,8 metros.

Versión eléctrica del Fiat Ducato.

¿Podemos conducirlo con el carné B?

Es lo primero que les preguntamos… Al ser un furgón de gran tamaño y con un peso elevado (entre 3,5 y 4,25 toneladas) nos surgen las dudas de si se puede conducir con nuestro carné. Y desde Fiat rápidamente nos resuelven la duda. Sí, la DGT modificó hace poco el reglamento de conductores para que con el permiso B se puedan conducir vehículos de transporte de mercancías hasta las 4,2 toneladas con la intención de electrificar el parque.

Así que una vez resuelta la duda, nos subimos al furgón eléctrico. Y rápidamente nos llama la atención también el hecho de que a pesar de las baterías apenas vemos que estas interfieran en el volumen de carga que sigue siendo muy elevado (desde los 10 m3 y hasta los 17 m3). Un volumen elevado que nos permitirá cargar desde los 690 kilos y hasta los 1.910 kilos.

Preguntamos también en Fiat qué tipo de batería lleva. Y nos dicen que puede ser de dos capacidades diferentes. Una primera con 47 kWh de capacidad y una segunda con 79 kWh. Con la primera capacidad de batería puede recorrer hasta 170 kilómetros en el modo WLTP y 235 kilómetros en modo urbano. Y con la segunda batería más capaz las distancias aumentan hasta los 280 km en WLTP y 370 en urbano. A ello hay que sumar que puede cargar a 6,6 kW, 11 kW y 22 kW en corriente alterna y 50 kW en corriente continua.

Versión eléctrica del Fiat Ducato.

En marcha

Una vez al volante de la nueva Fiat e-Ducato rápidamente nos damos cuenta de las ventajas de circular en este tipo de vehículos. Y sobre todo nos ponemos en la piel de un transportista o profesional del transporte que se pasa como mínimo cerca de 8 horas al volante de un vehículo con ruido y vibraciones.

Con el Fiat e-Ducato, por el contrario, todo cambia. Con él no hay vibraciones, no hay ruido y el silencio nos acompañará durante toda la marca. Esto hará que nuestro día a día sea mucho más confortable. Por no hablar claro está de que estamos repartiendo las mercancías con cero emisiones en la ciudad (no hablamos claro de las emisiones que sí se producen al generar la electricidad).

En cuanto al motor, su propulsor de 122 CV es más que suficiente para mover con agilidad el vehículo. Y cierra la lista de virtudes la facilidad de conducción que tiene este vehículo. Con él nos hemos desplazado por numerosas carreteras y calles de los alrededores de Madrid con total facilidad.

Versión eléctrica del Fiat Ducato.

Al volante de la versión de combustión

Junto con el e-Ducato, también tenemos unos minutos para realizar un pequeño recorrido con el Ducato convencional, el de los motores de combustión. Un vehículo que cumple 40 años convertido en líder del mercado: solo en 2020 se han comercializado 150.000 unidades dejando atrás la crisis de la pandemia con un incremento del 8% respecto a 2019.

Este Ducato de 2021se caracteriza por la conectividad y digitalización, más ayudas a la conducción, diferentes cambios estéticos y mecánicas más eficientes. Sin embargo, tras la experiencia del e-Ducato… nada se le puede comparar. Nos quedamos con la versión de cero emisiones.

Sigue los temas que te interesan