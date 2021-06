Los coches, más baratos: adiós al impuesto de matriculación con menos de 144 gramos de CO2

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la modificación del impuesto de matriculación.

Esto significa que los coches deberían ser más baratos desde ya mismo (en el momento en el que se apruebe en el BOE) y hasta final de año, hasta el próximo 31 de diciembre.

Esta noticia es muy importante para todos aquellos que estén pensando en comprarse un coche, ya que podrían tener ahorros de hasta 1.000 euros, respecto a las cifras que se venían comunicando desde el pasado mes de enero.

Eso sí, estos ahorros no estarán de forma permanente, ya que esta medida es provisional y solo durará hasta final de año.

Para entender todo lo que ocurre hemos preparado esta información con el formato pregunta y respuesta…

¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué los coches son más baratos?

El motivo de este cambio y la razón por la que los coches serán más baratos es porque el Congreso de los Diputados ha aprobado una congelación en el nuevo impuesto de matriculación. Recordamos en este sentido que el pasado 1 de enero entró en vigor un nuevo impuesto de matriculación.

Esta tasa impositiva es la que se utiliza para gravar un automóvil cuando se compra, depende de las emisiones de CO2 y es un dinero que va a las comunidades autónomas.

Hasta enero los coches que emitían menos de 120 gramos de CO2 (una gran mayoría de los que están a la venta) no pagaban impuesto de matriculación.

Sin embargo, todo esto cambió en enero cuando entró en vigor la nueva normativa WLTP (que lo que hace es analizar los consumos de los coches de forma más estricta).

De esta manera con la normativa WLTP las emisiones de los coches pasaron a ser más altas (no es que los coches contaminaran más, sino que las cifras de homologación pasaron a ser superiores).

Y esto a su vez lo que provocó fue que muchos coches saltaran de tramo en el impuesto de matriculación.

Es decir al homologar unas cifras más altas de emisiones, muchos de ellos que antes no pagaban impuestos por estar por debajo de los 120 gramos, ahora sobrepasaron los 120 gramos de CO2 de media y esto desembocó en que saltaran de tramo dejando atrás el 0% y pasando a pagar el 4,75% (como mínimo), lo que se traduce en un incremento en el precio de los coches.

Concesionario de coches.

¿Qué es lo que ha aprobado el Congreso de los Diputados?

Lo que el Congreso de los Diputados ahora ha aprobado es una congelación en el cambio del Impuesto de matriculación. Es decir, volver (en parte) al impuesto que se tenía en el año 2020 antes de que entrara en vigor la normativa WLTP.

Esto no obstante, no supone que el WLTP no esté vigente. Esta normativa sí ha entrado en vigor y es el día a día de la industria del automóvil. Por tanto, lo que se ha hecho ha sido subir los tramos de CO2 para que así los coches ahora no paguen tantos impuestos.

Todo esto comenzó a finales de mayo y fue una enmienda impulsada por el PDeCAT y que se enmarcaba en la nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Aquel día, esta iniciativa del PDeCAT contó con el apoyo del PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PRC. Por tanto solo se mostraron en contra el PSOE y Unidas Podemos. El PNV se abstuvo.

Unas semanas más tarde, esta iniciativa llegaba al Senado donde se conseguía que el Grupo Parlamentario Socialista aceptara si bien solo con una carácter transitorio hasta el 31 de diciembre. Ahora, por tanto, el Congreso ha refrendado esta 'pausa' del cambio del WLTP en el impuesto de matriculación hasta finales de año.

El impuesto de matriculación está vinculado a las emisiones de los coches.

¿Qué cambia en los coches?

Lo que cambia principalmente son los tramos que gravan a los vehículos.

De esta manera y a partir de ahora, todos los coches que tengan menos de 144 gramos de CO2 por kilómetro recorrido no pagarán impuesto de matriculación. Hasta ahora no pagaban solo los que estaban por debajo de los 120 gramos.

También se modifican los otros tramos. El segundo tramo que se modifica es el del 4,75% del impuesto de matriculación. Ahora pagarán este impuesto los coches que emiten entre 144 gramos y 192 gramos de CO2 (anteriormente era entre 120 y 160 gramos).

El tercer tramo es del 9,75% y es para todos los coches emitan entre 192 y 240 gramos de CO2 (hasta ahora estaba en los 160-200 gramos).

Por último, están los coches que expulsen más de 240 gramos, sería del 14,75% (en la actualidad pagan este porcentaje los que emiten más de 200 gramos de CO2 por kilómetro).

¿Por qué se modifican estos tramos?

Lo que se ha hecho es una estimación. Es decir se ha tomado como referencia que el WLTP suponía aproximadamente un 20% más en la medición de los consumos y lo que se ha hecho es aplicar ese 20% adicional a las emisiones de CO2.

De ahí que se haya pasado de los 120 gramos a los 144 gramos para no pagar impuesto de matriculación.

Esta medida responde a una petición de la industria del automóvil y se alinea con otras medidas tomadas en países como Francia y Portugal, que también optaron por la adaptación de las mediciones a la realidad actual para evitar así una mayor presión fiscal y, por lo tanto, una caída todavía mayor del mercado del automóvil.

Además, desde aquí recordamos que esto es una 'pausa' puesto que el Gobierno se ha comprometido a estudiar una reforma integral de la fiscalidad de los vehículos en coordinación con las administraciones territoriales.

Imagen de un concesionario. Europa Press

¿Cuándo entran en vigor los nuevos precios?

Una vez ratificado, debe publicarse en el BOE. Si el BOE no establece fecha de entrada en vigor concreta, será al día siguiente de su publicación en el BOE.

¿Aquellas personas que busquen comprarse un coche ya tendrían los nuevos precios con los nuevos tramos de CO2 aplicados?

Si, efectivamente.

¿Cuánto serán más baratos los coches?

Según un estudio realizado por EL ESPAÑOL analizando los precios de 37 coches de los más vendidos a mediados de enero de 2021 el incremento había sido de alrededor de 617 euros. Por lo tanto, podríamos tomar como referencia esta cifra para saber cuánto podrían bajar de precio los coches. No obstante, esta cifra dependerá de cada coche y de la decisión que tome cada marca.

Por ello vamos a analizar un coche concreto (uno de los más vendidos, que es el Seat León) y más en concreto de la variante con el motor 1.5 TSI de 150 CV (110 kW) y el acabado FR. Este coche tiene unas emisiones de 131 gramos de CO2.

Esto significa que con los nuevos tramos, este nuevo Seat León deja de pagar el impuesto de matriculación. Esto significa, por tanto, que si bien antes tenía un impuesto de matriculación del 4,75%, lo que se traduce en 1.057 euros adicionales... Ahora, por tanto, esta cifra impositiva será ahora de cero euros.

¿Serán los coches más baratos a partir de ahora?

El PVP de los precios de los coches será sin duda más barato. De esto no hay duda. Lo que ocurre es que las marcas juegan continuamente con descuentos promocionales para determinar el precio de los coches.

Por ello es probable que el PVP baje pero, sin embargo, los descuentos promocionales no sean tan altos y de ahí que el usuario no encuentre una gran diferencia a su favor. Analizaremos en los siguientes días cómo evolucionan los precios de los coches para ver si es verdad que finalmente son más bajos.