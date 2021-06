Vuelve el Citroën C5: sin diésel, sin embrague, electrificado, crossover y enfocado en China

Desde el mes de septiembre Citroën abrirá los pedidos del nuevo Citroën C5 X, un coche con el que la marca francesa busca recuperar el terreno perdido en la categoría de las berlinas, lo que se conoce como el segmento D.

El Citroën C5 X pasará a ser el nuevo buque insignia de la marca francesa situándose incluso algunos miles de euros por encima del Citroën C5 Aircross, que parte de los 27.775 euros de precio de catálogo (aquí se pueden configurar ofertas del Citroën C5 Aircross).

Si bien años atrás Citroën (casi) siempre ha competido en esta categoría con modelos que han ido desde el mítico DS o Tiburón al XM o C6, pasando incluso por el propio C5, lo cierto es que desde dejarade venderse el mencionado C5 en 2017 la marca francesa se había quedado sin representación entre las berlinas.

Y a pesar de que ahora prácticamente todas las ventas apuntan a los SUV, lo cierto es que desde la marca francesa no quieren renunciar a varios miles de unidades vendidas en todo el mundo con nuevas berlinas. Sobre todo, teniendo en cuenta que ya cuentan con la plataforma (EMP2) y que tienen gran experiencia con el Peugeot 508 y con el DS9 recién lanzado.

Por esta razón, Citroën recupera el nombre de C5 si bien ahora le añade una 'X' para bautizarlo como Citroën C5 X y situarlo dentro del segmento de las berlinas pero con un aire a mitad de camino entre un crossover, un sedán y un familiar. Fabricado en China, en la planta de Chengdu que opera con el socio chino el Grupo Dongfeng Motor, los primeros pedidos podrán realizarse después del verano, aunque no será hasta los primeros meses de 2021 cuando lleguen las primeras unidades a los concesionarios españoles.

Una de las razones por las que se fabrica en China este coche es porque Citroën quiere ganar cuota de mercado en el país asiático. Y allí es un tipo de cliente al que suele gustar este tipo de coche principalmente con un gran tamaño. De hecho, en mercados como el español las berlinas tienen cada vez menos adeptos.

Hablamos de una categoría de aproximadamente el 3% de cuota de mercado, un porcentaje que en alrededor de 950.000 unidades que se esperan en 2021, estaríamos hablando de menos de 30.000 coches en 2021 entre el C5 X y todos los posibles competidores (hablamos del Skoda Octavia y Skoda Superb, Peugeot 508, Volkswagen Passat y Arteon, Opel Insignia y Ford Mondeo, entre otros).

Qué medidas tiene el Citroën C5 X

Uno de los aspectos claves de este nuevo Citroën C5 X es su aspecto, a mitad de camino entre una berlina y un crossover. Esto se debe a que es un coche alto, en concreto, por ejemplo, seis centímetros más alto que un Peugeot 508 que podemos tomar como referencia. Junto con su elevada altura (1,48 metros) también llama la atención su gran longitud, con 4,80 metros y su anchura con 1,86 metros.

Si lo que hacemos es compararlo con las berlinas de la 'casa' (hablamos del Grupo Stellantis) tenemos que por su longitud el Citroën C5 X es un coche que está a medio camino entre el DS 9 (4,93 metros) y el Peugeot 508 (4,75 metros).

En cuanto a los rivales, por su longitud vemos que este nuevo Citroën C5 X se sitúa a medio camino entre un Volkswagen Passat Variant y un Skoda Superb Combi:

Volkswagen Arteon Shooting Brake | 4,86 metros

Skoda Superb Combi | 4,86 metros

Citroën C5 X | 4,80 metros

Peugeot 508 SW | 4,77 metros

Volkswagen Passat Variant | 4,77 metros

No obstante, este Citroën C5 X no solo sobresale por su gran tamaño, sino también por tener una posición de conducción más elevada: unos 7 centímetros más alta que modelos similares, según señalan desde Citroën. Lo que seguimos sin conocer (desde Citroën no han facilitado el dato) es la altura libre al suelo. Una altura que es algo mayor que en un turismo pero no es excesivamente elevada (se consigue con llantas siempre de 19 pulgadas y una suspensión más elevada).

En cuanto al maletero, desde Citroën señalan que es otro de sus puntos fuertes, ya que cuenta con un volumen de 545 litros y el acceso al mismo es de tipo portón, lo que resulta ser más fácil. Esta cifra es la que se corresponde con las versiones de combustión, puesto que la variante PHEV tiene 60 litros menos (485 litros).

Motores del Citroën C5 X

A la hora de hablar de los motores, lo primero que nos llama la atención es que inicialmente no cuenta con motores diésel ni tampoco está previsto que las tenga. Y, a su vez, tampoco desde Citroën tienen intención de ofrecer (según señalan sus responsables) una variante 100% eléctrica.

Sí estará disponible con los motores de gasolina de 130 CV y 180 CV, solo con caja automática (este coche habría dicho ya adiós al embrague). Y también dispondrá de una versión híbrida enchufable de 225 CV con tracción 4x2 (no hay previsto tampoco la versión más potente 4x4) y también con caja automática.

Esta última variante incorpora un motor de gasolina de 1,6 litros de 180 CV, un motor eléctrico de 110 CV. La batería es de 12,4 kWh permite cargas en corriente alterna a diferentes niveles de potencia (2,3 kW, 3,7 kW o incluso 7,4 kW), no admite cargas en corriente continua, cuenta con una autonomía en modo 100% eléctrico de 50 kilómetros y puede circular en eléctrico hasta los 135 km/h. Esta variante, por tanto, incorpora la etiqueta CERO de la DGT.

Confort de marcha

Otro aspecto clave en Según afirma Citroën, es la apuesta por el confort en este modelo. Un confort de marcha que se ha logrado con unos asientos característicos en la marca (mullido y grosor específico) y una suspensión más trabajada, sobre todo en la versión híbrida enchufable.

En este sentido, desde Citroën nos comentan que la variante PHEV dispone de amortiguadores progresivos hidráulicos.

Impresiones del interior

Si bien todavía no hemos podido conducir este coche, sí hemos tenido la oportunidad de tener un contacto visual con este modelo en una presentación estática. Un primer vistazo que nos ha permitido ver que gana en presencia frente a las fotos, que a pesar de gran tamaño sus formas están conseguidas y que cuenta, además, con un interior con un amplio equipamiento (puede disponer de pantalla central de 12 pulgadas táctil, 4 tomas USB de tipo C, cargador inalámbrico y conexión al vehículo con el móvil sin necesidad de cable, reconocimiento de voz natural, head up display de gran tamaño…)

A ello se suman un buen número de ayudas a la conducción como el control del ángulo muerto, el control de tráfico trasero, las cámaras de visión de 360 grados, así como una nueva firma luminosa… En definitiva, un nuevo modelo con una imagen curiosa que se convierte en el mejor coche creado hasta la fecha por la marca francesa. Un vehículo que si bien es cierto que no tendrá un volumen excesivamente elevado de ventas, sí podemos señalar que permitirá un mayor reconocimiento de la marca.