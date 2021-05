Christian Meunier (CEO de Jeep): "Jeep liderará la electrificación de los SUV en el mundo"

Noticias relacionadas Jeep renueva el Compass, uno de los SUV más camperos de su segmento

Dentro del Grupo Stellantis (fusión del Grupo FCA –Fiat y Jeep- y PSA –Peugeot, Citroën y Opel-), Jeep es una de las marcas con más futuro. En primer lugar, por su imagen poderosa de liderazgo en los SUV, los todoterrenos y los vehículos 4x4. Pero también porque es la firma del grupo con mayor volumen de ventas (1,2 millones en 2020) y una de las que más rentabilidad tiene en el grupo.

Por todo ello, para hablar del comportamiento que ha tenido Jeep en 2020, de los buenos resultados de 2021 y para comprobar cómo evoluciona esta compañía hacia la electrificación, en la sección de Motor de EL ESPAÑOL hemos entrevistado a Christian Meunier, CEO de Jeep. Así ha sido nuestra charla con este directivo…

¿Cómo está viviendo estos momentos difíciles en la industria del automóvil como CEO de Jeep? ¿Cuándo cree que se recuperará la industria del automóvil?

Es muy difícil hacer predicciones, pero pensamos que la segunda mitad del año será mejor que el primer semestre. Realizar estimaciones en Europa es complicado por los diferentes cierres que están experimentando los países por la pandemia de la Covid-19. Pero seguimos teniendo confianza en la segunda mitad de año.

En Norteamérica el mercado está muy fuerte. Estamos cerca de conseguir niveles previos a la pandemia

¿En qué países se pueden ver ya una recuperación?

Cuando miramos una imagen global de los mercados, en Norteamérica el mercado está muy fuerte. Estamos cerca de conseguir niveles previos a la pandemia. El mercado latinoamericano se está recuperando también muy bien. Y luego está Asia que tiene una demanda muy elevada. El mercado asiático está en auge, mientras que Europa la situación está más difícil. Pero Jeep es una marca global y por ello somos afortunados.

Se confirma entonces, que Europa no se recupera a la misma velocidad…

La recuperación en Europa está siendo menos fuerte, sobre todo si la comparamos con el año 2019. Sin embargo, también tenemos buenas noticias y es que estamos ganando en cuota de mercado. Y también hay tener en cuenta que la demanda de SUV está creciendo y no solo respecto al pasado año, sino también en comparación con el año 2019, previo a la pandemia. Por lo tanto, si analizamos la 'foto' total del mercado, podemos decir que estamos creciendo y que estamos en el camino correcto y que la electrificación es el 'corazón' de nuestra estrategia.

Meunier es el responsable de Jeep, marca perteneciente al Grupo Stellantis.

Al menos, Europa sí está apostando fuerte por la electrificación…

Cuando miras atrás hace solo unos meses y ves cómo estaba la demanda de híbridos enchufables y ahora analizas las ventas de Jeep con la tecnología PHEV (las versiones 4xe)… te das cuenta de que cerca del 20% de las ventas de Jeep en Europa son versiones híbridas enchufables y esto es reseñable.

En cambio, la demanda de vehículos eléctricos en España todavía es muy baja

En España es cierto que la demanda de vehículos electrificados es algo más pequeña. Ahora mismo está en torno al 6% si sumamos versiones eléctricas puras y versiones híbridas enchufables. Y sin embargo, con Jeep la demanda del Compass híbrido enchufable ronda el 18 o 19%. Y ahora estamos con el lanzamiento del nuevo Compass, que seguro que permitirá acelerar la penetración de la electrificación en el mercado europeo.

Y todo ello nos permitirá que el ADN de Jeep represente la electrificación y la sostenibilidad, pero también la tecnología. De ahí que nos queramos convertir en la marca de SUV más verde del mundo. Y todo ello con la capacidad offroad de Jeep y las posibilidades de diversión en la conducción que tiene esta marca.

Estamos creciendo y que estamos en el camino correcto y que la electrificación es el 'corazón' de nuestra estrategia

¿Por qué la electrificación es buena para Jeep?

Cuando hablamos de electrificación, es obvio sobre todo en regiones como Europa donde el objetivo es bajar las emisiones; pero también hay que resaltar que la electrificación permite reforzar la capacidad 4x4 de los vehículos, sobre todo en marcas como Jeep donde forma parte del ADN.

Y esto viene determinado porque un vehículo eléctrico tiene toda la potencia y el par de forma inmediata, algo que viene muy bien cuando estás en conducción fuera de carretera. Y también cuanto acelerar en el asfalto porque la transmisión de la potencia es inmediata, es lineal y ofrece grandes emociones.

Entonces, para una marca como Jeep… ¿La electrificación puede ser una ventaja?

En Jeep hemos hecho una clara apuesta por la electrificación. Por las posibilidades que tiene este tipo propulsión en la tracción 4x4. Por ello, la electrificación es una declaración de intenciones de Jeep. Y esto nos permitirá reemplazar nuestro ADN o nuestro núcleo que es cambiar el 4x4 por el 4xe. Por tanto, los 4xe serán los nuevos 4x4 en Europa. Y esto es lo que Jeep quiere hacer.

El 20% de las ventas de Jeep en Europa son versiones híbridas enchufables

Pero muchos fabricantes no apuestan por el 4x4 en los electrificados…

Lo que queremos transmitir a los clientes y a los usuarios es que la electrificación es emocionante y ofrece mucha capacidad, muchas alternativas. Nuestra sensación es que muchos fabricantes están abandonando la tracción 4x4. Y esto a nuestro juicio es un gran error para ellos y una gran ventaja para nosotros. Y es algo por lo que seguiremos apostando porque creemos en ello.

Creemos en ello por la capacidad que transmite, pero también por la seguridad cuando llueve, cuando nieva o cuando las carreteras no son las más apropiadas. En todas estas situaciones, la tracción 4x4 siempre ayuda y ofrece una mayor seguridad para los usuarios de los vehículos.

¿Cómo está Jeep dentro del Grupo Stellantis? ¿Es la marca con mayor número de ventas?

Jeep no compite con las otras marcas del Grupo Stellantis en términos de volumen. Como es obvio, Jeep es clave dentro del Grupo Stellantis. Es una marca global, tenemos representación en todo el mundo. Pero no estamos centrados en el volumen. Es cierto que el volumen es importante pero no es lo único.

La electrificación permite reforzar la capacidad 4x4 de los vehículos, sobre todo en marcas como Jeep donde forma parte del ADN

Sigue la tendencia del resto de fabricantes y dirigentes que dicen que el volumen no es el primer objetivo…

Mi objetivo es hacer crecer Jeep en todo el mundo. Y en ello estamos trabajando. Por ejemplo, ahora estamos con el lanzamiento del Wagoneer y Grand Wagoneer en Norteamérica, que pertenecen a un segmento muy importante.

Y queremos aumentar nuestra presencia en Europa y en Asia con nuevas inversiones. Por tanto, estamos aquí para crecer pero tenemos que crecer en el camino correcto. Y una vez más reseñamos que la electrificación es el 'core' de este crecimiento.

Para Meunier, Jeep tiene una gran oportunidad de transformar el 4x4 en 4xe con la electrificación.

¿Estados Unidos también apuesta por el vehículo eléctrico?

Cuando ves las diferentes regiones, compruebas que tanto China como Europa están liderando el camino hacia la electrificación. Pero también vemos que los Estados Unidos están acelerando el proceso de forma rápida y se está siguiendo la tendencia de Europa. Y esto es bueno para Jeep porque somos una marca global, una marca que está a la venta en todo el mundo.

Muchos fabricantes están abandonando la tracción 4x4. Y esto a nuestro juicio es un gran error para ellos y una gran ventaja para nosotros

¿Ha supuesto un cambio para la industria del automóvil la elección de Joe Biden, como nuevo presidente de los Estados Unidos?

El pensamiento de los usuarios en Estados Unidos en relación con la electrificación todavía está por detrás respecto a otras regiones. Esto es obvio. Pero con la nueva administración de Biden, con el nuevo Gobierno, las indicaciones son claras. Los procedimientos y buenas prácticas tienen que ganar fuerza. Por lo tanto, los fabricantes tenemos que seguir estas indicaciones. Además, el nuevo Gobierno ha señalado que invertirá en las infraestructuras. Y esto sin duda ayudará también.

¿Cómo ve el futuro más cercano con la electrificación?

Hoy un usuario que quiere comprar un coche, tiene numerosas opciones. En motores (gasolina, diésel, gas, electrificación con hibridación ligera, con enchufables, eléctricos puros); también en transmisiones (manual, automática). Y esto es una complejidad para el cliente que no sabe qué comprar.

Y esto además hace que tomar decisiones en una marca sea muy difícil. Por ello tenemos que ser rápidos en que estas tecnologías converjan y se reduzcan porque será menos complejo para los fabricantes… Y la electrificación, en este sentido va a acelerar esta convergencia. Y será una convergencia global, además. Todos los países y continentes están yendo en la misma dirección, una dirección hacia la electrificación y esto son buenas noticias.

¿Tiene Jeep una fecha en el calendario para decir adiós al motor de combustión?

Carlos Tavares, el CEO del Grupo Stellantis, hizo un anuncio de que la compañía está en pleno proceso de aceleración y de transformación hacia la electrificación. Este año, Stellantis comercializará cerca de 400.000 vehículos electrificados que es tres veces más que hace un año. Esto es un impulso muy grande. Lo que sí queremos anunciar es que Jeep será la marca de 4x4 y de SUV más verde de todo el mundo lo más pronto que podamos.

No estamos centrados en el volumen, queremos hacer crecer Jeep pero en el camino correcto

¿Qué puede ofrecer Jeep a sus clientes?

Principalmente experiencias. Por ejemplo, un usuario que conduzca un Jeep Wrangler 4xe, que es la versión electrificada de este icono... Al final del día y tras conducirlo puede que piense en el trabajo que ha hecho Jeep para crear este vehículo respetuoso con el medioambiente. Pero estamos seguros de que lo que realmente pensará es en la capacidad que tiene este Wrangler 4xe. Es el más capaz desarrollado hasta ahora.

¿Y todo ello por la electrificación?

La electrificación hace que los vehículos sean más capaces pero también más divertidos y más atractivos. Y haciendo esto, los usuarios que buscan el 4x4 y que son entusiastas del Wrangler verán que el coche será todavía más atractivo.

Cuando hemos hecho eventos con Jeep donde hemos invitado a clientes y las condiciones del tiempo eran muy malas, hemos visto como los asistentes que han ido han tenido unas reacciones muy positivas. Incluso los más conservadores de la marca, se quedaron encantados con los lanzamientos.

La electrificación permite reforzar la capacidad 4x4 de los vehículos, según Jeep.

¿Qué es lo que más valoran los usuarios?

Con los híbridos enchufables los usuarios se están dando cuenta de que pueden viajar en modo 100% eléctrico o con un motor de combustión. Y pronto, además, lo harán de forma completamente eléctrica y tendrán postes de recarga en cualquier lugar. Y todo ello permitirá que los clientes en Norteamérica cambien de forma rápida.

No tengo ninguna duda sobre ello. Jeep con la electrificación tendrá un mayor desarrollo, una mayor capacidad 4x4. Y esto al final permitirá que los clientes estén más satisfechos al final. No hay duda. Jeep liderará la electrificación de los SUV.

Todos los países y continentes están yendo en la misma dirección, una dirección hacia la electrificación

¿Tiene ventaja Estados Unidos a la hora de electrificar el parque por tener más viviendas individuales y más posibilidades de enchufar los coches?

En Estados Unidos tenemos más casas individuales que pisos, frente a continentes como Europa. De eso no hay duda. Pero si se estudian los datos de países como España, Francia, Italia… hay también una razonable proporción de personas que viven en viviendas individuales o bien en pisos con garajes donde se puede colocar un enchufe.

Todas estas personas pueden poner un enchufe para cargar los coches. Sin embargo, donde hay que avanzar en países como España es en la infraestructura de recarga pública. También, no obstante, conocemos el apoyo de la Comisión Europea para fomentar la infraestructura de recarga así que pensamos que en los próximos años esta situación mejorará.

Pero también hay que señalar que los Gobiernos y las administraciones deben empujar la electrificación del parque e impulsar el despliegue de una red de recarga. No obstante, estamos todos trabajando para que en dos o tres años la infraestructura de recarga llegue. Para ello estamos colaborando los fabricantes, con otros actores y también con los diferentes Gobiernos para que esto llegue.

Nuevo Jeep Compass 2021.

¿Cómo puede una marca global como Jeep desarrollar modelos comunes para mercados tan diferentes como Estados Unidos o Europa?

Nosotros a la hora de lanzar un coche lo hacemos como un coche o un producto global. Son productos globales, que no obstante luego adaptamos a los diferentes países o tipos de clientes. Pero una vez más, e independientemente del tipo de coche, lo más importante es que todos los modelos de Jeep tengan el ADN de la marca.

Cuando diseñamos un Renegade o un Compass no solo pensamos en mercados como Europa, pensamos en una estrategia o en un mercado global, en un coche que se va a vender en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia… Sabemos que en Europa los B-SUV y los C-SUV protagonizan el 80% del mercado. Pero el segmento del Compass en Estados Unidos también es un segmento con mucha demanda y con más de un millón de unidades en ventas.

Además, no solo pensamos en coches comunes, sino también estrategias para todo el mundo. Y en este sentido, la electrificación es una estrategia global de Jeep. Todo esto permite que Jeep se beneficie de ser una marca global.

¿En qué está trabajando actualmente Jeep?

Jeep vive actualmente un viaje excitante en Europa, con numerosas inversiones destinadas al mercado europeo y con una gran apuesta por la electrificación. Renegade, Compass y también con el Wrangler que llega este año con la tecnología 4xe, de hibridación enchufable. Son apuestas por los segmentos más importantes de Europa, y supone una fuerte apuesta por la electrificación.

¿Qué más lanzamientos hará Jeep?

Además, del Compass que se lanza ahora y del Jeep Wrangler 4xe que llega este año, también habrá un Grand Cherokee 4xe para el próximo año en el primer cuatrimestre… y también estamos en proceso de desarrollo, si bien esto no es ningún secreto porque hemos compartido en algunas presentaciones, un pequeño Jeep para Europa.

Tenemos, por tanto, un futuro muy emocionante. En Europa tendremos toda la gama electrificada el próximo año. Tendremos electrificados todos los modelos del segmento B-SUV, C-SUV, E-SUV y el segmento del Wrangler… Habrá modelos electrificados en todos los segmentos.

¿Es Jeep la marca más rentable del Grupo Stellantis?

Estamos trabajando para que el crecimiento sea sostenible. Y como es lógico buscamos los beneficios. Si no hay beneficios, no podemos hacer inversiones. Por lo tanto, trabajamos para hacer rentable la marca dentro del Grupo Stellantis.

Así, además, Stellantis podrá invertir más en Jeep y crecer más. Por tanto, mi función es hacer lo más rentable posible a la marca. Y hacerlo en la dirección correcta. Por lo tanto, trabajamos para estar en lo más alto del Grupo Stellantis.

¿Estamos ante una buena oportunidad para cambiar la imagen de los SUV y los 4x4 para que ahora sean más respetuosos con el medioambiente?

La gente, también en Europa, tiene mucho cariño a la marca Jeep. Porque es una marca que está muy asociada al 4x4 y a la libertad.

Y ahora lo que estamos haciendo es trabajar para que la percepción de la gente, de los clientes y de los usuarios sea que un Jeep electrificado es un coche respetuoso con el medioambiente y las emisiones.

Y también queremos comunicar que tenemos un coche que puede ser muy capaz, como el Wrangler, y además ser un coche eficiente y con cero emisiones. Y conseguimos transmitir este mensaje, pienso que podemos cambiar la percepción que tienen algunos de estos vehículos por su tamaño.

Un usuario de un Jeep electrificado puede viajar al campo y mostrar un respeto por la naturaleza. Y si las condiciones climatológicas se vuelven complicadas, con nieve o con lluvia fuerte, este Jeep electrificado ofrecerá mayor seguridad.

Esto es lo que hace a Jeep una marca especial y una marca para los amantes del ocio y el tiempo libre. No puede haber nada más atractivo que conducir en la naturaleza un vehículo en completo silencio.

