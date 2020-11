El Plan Renove no coge velocidad: se ha gastado solo el 14% del dinero y pueden sobrar ayudas

El Plan Renove, presentado por Pedro Sánchez a mediados del mes de junio, no termina de coger velocidad de crucero. Las ayudas a la compra de coche nuevo, que comenzaron oficialmente hace un mes, no están teniendo la demanda que se esperaba.

Desde el pasado 20 de octubre, día en el que entró en vigor el Plan Renove, y hasta hace solo unos días, el Estado ha formalizado un total de 25.000 peticiones.

Esta cifra, que ha conocido El Español, supone entre el 12% y el 14% del total de las ayudas previstas para la renovación del parque automovilístico.

Unas subvenciones de 250 millones de euros que inicialmente se estimó que llegarían a 180.000 o 200.000 coches.

Por lo tanto, (cuando faltan cerca de 30 días laborables para que acabe el año) quedarían por asignar fondos a una cantidad de entre 155.000 y 175.000 coches, según las estimaciones mencionadas.

El Plan Renove va lento

En cuanto a las razones de la ralentización del Plan Renove, según estas fuentes consultadas, se debe a la complejidad del mismo, puesto que tienen que ser las propias personas que han comprado el coche las que realicen el trámite.

"Está ocurriendo de todo", señala este directivo de la industria del automóvil que prefiere mantenerse en el anonimato. "Muchas veces los propios compradores no se acuerdan que tienen que solicitar la ayuda y somos nosotros los que se lo tenemos que recordar", afirma.

"Otras veces, como no tienen certificado digital nos piden que se lo hagamos nosotros", señalan.

"Y a ello se suma que el sistema no ha tenido una continuidad de las peticiones de las ayudas. Por ejemplo, al principio no entraban peticiones y la semana pasada entraron de golpe unas 10.000 solicitudes", señala.

Caída del 22% en noviembre

Lo cierto es que el mercado del coche nuevo en España está cayendo mucho en el mes de noviembre, un período en el que el Plan Renove está funcionando 'en teoría' al 100%.

Hasta el día 23 de este mes se han comercializado algo más de 40.000 coches, lo que supone una caída del 22,5%, respecto al mismo período del año anterior.

Esta caída, además, se suma a la ya anunciada en octubre, mes en el que comenzó oficialmente el Renove y que dejó un descenso de las ventas del 21%.

Ayudas hasta final de año

Al llevar este ritmo más lento de lo esperado, todo parece indicar que las ayudas a la compra de coche llegarán hasta los últimos días del año.

"De hecho, es probable que sobren fondos", afirma. "Y ahora lo que estamos viendo es que si sobra dinero, estos fondos se puedan distribuir en 2021", afirma.

Esta petición supone hacer algún pequeño cambio en el Plan Renove, puesto que, en principio, estas subvenciones acabarían cuando no hubiera fondos o bien el 31 de diciembre.

Por tanto, como todo parece indicar que estas dos circunstancias no se van a dar, es por lo que es probable que se pida al Gobierno que el dinero no consumido de este año se pase al año que viene.

Un plan necesario

El Plan Renove es una medida anunciada por el Gobierno en verano con la intención de recuperar las ventas de coches nuevos, que quedaron muy mermadas con el cierre de la actividad y los concesionarios en los peores meses del coronavirus.

Y también es un aliciente para reducir las emisiones y la antigüedad del parque de automóviles.

El Plan Renove actual, lo pueden solicitar todas aquellas personas que hayan comprado un coche nuevo a partir del 15 de junio de 2020.

Las ayudas son para la compra de coches de combustión, coches electrificados y coches 100% eléctricos.

La mayor parte de las ayudas destinadas a particulares serán de entre 400 y 800 euros. Esta cuantía es para los vehículos con etiqueta C de la DGT.

No obstante, el hecho de que sea una cantidad u otra depende de la calificación energética (A o B) que determina el IDAE.

En el siguiente cuadro se pueden ver las diferentes opciones:

Vehículo adquirido Particular o autónomo Particular o autónomo Etiqueta A (IDAE) Etiqueta B (IDAE) Etiqueta C (DGT) 800 € 400 €

Las ayudas serán mayores si el usuario adquiere un vehículo más ecológico.

Así, en el caso de que sea un coche con etiqueta ECO de la DGT y clasificación A del IDAE las ayudas será de 1.000 euros.

Por último, si escoge un coche con etiqueta CERO de la DGT y la clasificación es A del IDAE las ayudas serán de 4.000 euros.

Vehículo adquirido Particular o autónomo Particular o autónomo Etiqueta A (IDAE) Etiqueta B (IDAE) Etiqueta ECO DGT 1.000 € 600 € Etiqueta CERO DGT (PHEV) 2.600 € 2.600 € Etiqueta CERO DGT (Eléctrico) 4.000 € 4.000 €

A ello hay que sumar que también hay ayudas a las motos de hasta 400 euros.

Por último, los coches con etiqueta C o ECO no pueden exceder de los 35.000 euros. Y los vehículos con etiqueta CERO no pueden superar los 45.000 euros. Este precio es sin impuestos.

Asimismo, conviene dejar claro que para acceder al Plan Renove de turismos hay que achatarrar un vehículo viejo de como mínimo diez años y que es el comprador del vehículo nuevo el que tiene que gestionar los trámites con la administración y comunicar las ayudas en la declaración de la renta del próximo año.