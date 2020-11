9 de 14

Mitsubishi solo cuenta como vehículo con motor diésel el L200, que es clasificado como un pick-up (comercial). El resto de modelos ya no cuentan con motores diésel desde 2019, año en el que Mitsubishi ha dejado de comercializar este combustible en los turismos. Mitsubishi, no obstante, ha anunciado que no renovará sus modelos en Europa.