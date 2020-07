Cupra el-Born: así es el primer eléctrico (de verdad) de Seat que se fabrica en Alemania

El primer coche eléctrico de Seat, concebido desde el principio como un vehículo de cero emisiones (no como el Mii que comenzó como un coche de combustión) no se venderá finalmente bajo la marca Seat. Y tampoco se fabricará en España.

Así, y aunque suene curioso, lo han comunicado esta mañana de forma oficial el presidente de la compañía Carsten Isensee y el consejero delegado de Cupra, Wayne Griffiths en una rueda de prensa en Casa Seat, en el centro de Barcelona.

Bautizado como Cupra el-Born, este nuevo modelo 100% eléctrico, por tanto, se comercializará bajo la marca Cupra, la nueva división deportiva del Grupo Volkswagen.

En cuanto al nombre de el-Born, es una alusión al popular barrio de Barcelona del mismo nombre. En relación a su fabricación se producirá en la planta alemana de Zwickau (en Alemania), junto al ID.3, para que empiece a venderse a lo largo de 2021.

“El nuevo Cupra el-Born ha sido diseñado y desarrollado en Barcelona, si bien se fabricará en Alemania, con la plataforma MEB del Grupo Volkswagen”, señala el consejero delegado de Cupra, Wayne Griffiths. “No obstante, el hecho de que este nuevo compacto 100% eléctrico sea un coche de Cupra y no se Seat, también es una buena noticia para Seat”, afirma este dirigente.

“Este nuevo Cupra el-Born tendrá una mayor diferenciación en prestaciones, en diseño, y por ello se decidió que encajara perfectamente en Cupra. Da acceso a clientes diferentes y es una decisión correcta”, ha señalado Griffiths.

“Seat y Cupra se complementan y no pueden sustituirse. Recordamos en este sentido que Seat es la puerta de entrada al Grupo Volkswagen. Contamos con los clientes más jóvenes, con 10 años menos de media y una tasa de conquista de las más altas del mercado”, afirma Griffiths.

El Cupra el Born es un modelo 100% eléctrico del tamaño de un Golf.

“Cupra, además, apunta a otro segmento, más hacia los coches premium. Y tiene mucho potencial de crecimiento. Por ello ambas compañías desempeñan un papel estratégico”, afirma. “Asimismo, las ventas de los últimos años han sido de 40.000 unidades para Cupra y esta marca ha crecido de forma exponencial”, afirma.

En cuanto a su fabricación “siempre se había previsto que fuera en Alemania”, señalan los responsables de la compañía.

Lo que no han descartado estos dirigentes es que en un futuro Seat no cuente un modelo 100% eléctrico que comparte elementos con este Cupra el Born.

Basado en el ID.3 de Volkswagen

Este nuevo Cupra el-Born es un compacto deportivo 100% eléctrico. Es decir estamos hablando de un coche del tamaño de un Golf, pero desarrollado desde el principio con una plataforma específica y con un sistema de propulsión 100% eléctrico.

Por tanto, y a diferencia del Seat Mii electric, que es el primer coche eléctrico de Seat y que según sus responsables se “ha agotado y hemos pedido más producción”, este nuevo modelo es un desarrollo más evolucionado.

Interior del Cupra el Born.

En cuanto a su estructura comparte la plataforma del Grupo Volkswagen desarrollada para modelos 100% eléctricos y que no es otra que la plataforma MEB. Y en relación a su sistema de propulsión desde la marca señalan que podrá optar a versiones deportivas e incluso sistemas de propulsión de las marcas premium del grupo con potencias elevadas.

Seat no fabricará eléctricos en España hasta 2025

Eso sí, lo que también han confirmado desde Seat es que no producirán coches eléctricos en la planta de Martorell hasta 2025.

No obstante, desde Seat han pedido ayuda a todas las administraciones a la hora de avanzar hacia el vehículo eléctrico. “Nosotros en Seat no podemos hacerlo solos, las administraciones deben participar… todas juntas. Locales, regionales, autonómicas …”, afirma el presidente de la compañía, Carsten Isensee, que no ha querido dar más detalles sobre su continuidad en la marca tras coger el cargo con la salida de Luca de Meo.

Este modelo comparte elementos con el ID.3 de Volkswagen.

“El plan aprobado por el Gobierno español es un movimiento en la dirección correcta, beneficiará a toda la cadena de valor, y tiene una visión a largo plazo también. Esperamos, por tanto, del Gobierno una visión común. España sabe construir coches, pero solo de combustión interna. Por tanto hay que hacer cambios en España para su electrificación. Hay que generar más energía renovable y sobre todo mejorar en infraestructura de carga porque sin todo esto no se puede producir a gran escala. Además, también está el mercado y tiene que haber una demanda de coche eléctrico en España y esto tiene que estar apoyado por la administración pública”, ha señalado el presidente de la compañía Carsten Isensee.

“Nosotros, no obstante, no vamos al Gobierno a pedirles dinero. Seat invertirá 5.000 millones que son para las marcas del Grupo. Pero el Gobierno debe ayudar, en la infraestructura y ahí debemos colaborar… para que el uso del coche eléctrico esté disponible en España de forma masiva y no solo para personas con más poder adquisitivo”, ha señalado.

“Aunque empecemos a producir eléctricos en Barcelona en 2025 no llegamos tarde a esta decisión”, afirma Carsten Isensee. “Hay que tener en cuenta que el año pasado en Europa se vendieron cerca de 300.00 unidades de eléctricos”, ha señalado.