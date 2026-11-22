Alberto, psicólogo: "Sentimos culpa cuando nos deja nuestro perro, el 80% de la responsabilidad de su vida es nuestra"

Perder a un animal de compañía desencadena un proceso de duelo complejo, a menudo marcado por una intensa sensación de culpa. Los pensamientos automáticos y los juicios absolutos suelen bloquear la sanación emocional tras la despedida.

Durante una entrevista en el espacio conducido por Laura Vidal, el psicólogo clínico Alberto analiza por qué la mente humana recurre al autocastigo tras una pérdida y qué herramientas terapéuticas permiten procesar el trauma.

La vulnerabilidad

Cuando muere un perro o un gato, es habitual que surjan ideas obsesivas sobre lo que se pudo haber evitado. Según el especialista, este diálogo interno funciona en realidad como un mecanismo de defensa para intentar sostener una situación dolorosa.

"Ese hablarnos mal realmente es la forma de justificar, de poder sostener eso que ha pasado: 'tenía que haberlo visto antes', 'tenía que haberlo intuido', 'podía haber hecho más'", explica Alberto. Al tratarse de un animal, la impotencia del tutor se multiplica.

"Es lo más indefenso que puedas tener, lo más vulnerable. Entonces, ¿cómo le vas a echar la culpa al animalito que no te podía explicar, no te podía decir? Entonces me culpo yo, porque yo lo puedo sostener, yo lo puedo llevar", señala el psicólogo.

La trampa de la autoexigencia

Esta tendencia a asumir todo el peso suele agravarse por patrones aprendidos en la infancia y por una autoexigencia desmedida. Pretender tener el control absoluto sobre la salud y el bienestar de otro ser vivo resulta imposible.

"Si eso me lo llevo al cuidado del otro, me voy a morir en el intento. Porque ahí siempre vamos a conectar con el no soy suficiente", advierte el terapeuta. "Yo no puedo estar 24 horas pendiente de nadie, no es real. Volvemos otra vez a lo ideal, pero no es real".

De la emoción a la creencia

Para desbloquear el duelo, Alberto propone no reprimir ni racionalizar el dolor de inmediato. El primer paso consiste en validar el malestar físico y emocional que provoca la ausencia.

"Primero tengo que dejar que eso esté en mí. Es el transitar la emoción, el estar con la emoción, el permitir que esté", detalla. Una vez aceptada, el trabajo clínico consiste en rastrear qué heridas previas activa esa pérdida.

"Tengo que dejar que la emoción me habite y darme cuenta de dónde me viene. Me vendrá del no ser capaz, de una creencia: el no ser suficiente, el no puedo, el no sirvo. Ahí es donde tenemos que trabajar", añade.

Culpa o responsabilidad

El especialista define la culpa como una carga adhesiva que paraliza el avance personal, y propone sustituirla por un reparto realista de los hechos mediante herramientas como la terapia EMDR y la consciencia.

"La culpa es el chapapote emocional, se pega y quitarse la culpa es muy complicado", afirma Alberto. La alternativa saludable pasa por asumir únicamente la cuota real de control que se tenía en cada momento.

"Cuando viene la responsabilidad, casi nunca soy responsable del 100%. Cambiar la culpa por la responsabilidad, atribuirme el porcentaje que me corresponde: cuando yo veo que no tengo el 100%, a lo mejor tengo el 80%, no va a ser fácil, pero ya me va a aligerar, me va a liberar un poco", concluye.