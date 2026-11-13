Confirmado por la Ley: los propietarios pueden perder su casa hasta 3 años por las molestias de sus perros o gatos

Uno de los mayores focos de conflicto en los edificios residenciales de toda España está vinculado a los problemas de convivencia derivados de la tenencia irresponsable de animales.

Situaciones extremas como ladridos o aullidos incesantes durante el día y la noche, malos olores persistentes derivados del descuido higiénico o la acumulación de excrementos en zonas privativas suelen dinamitar la paz vecinal.

Frente a la creencia habitual de que estas disputas solo pueden saldarse con llamadas esporádicas a la Policía Local o multas administrativas menores, el ordenamiento jurídico contempla una herramienta civil de enorme contundencia.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), a través de su artículo 7.2, establece el marco legal que permite a una comunidad de propietarios solicitar judicialmente la privación del derecho al uso de la vivienda a su dueño por un plazo de hasta tres años.

Ni automático ni inmediato

El aspecto fundamental que los tribunales se encargan de subrayar es que esta medida excepcional jamás se aplica de forma automática ni por incidentes aislados.

Un ladrido puntual, el llanto esporádico de un cachorro en fase de adaptación o las quejas puntuales de un vecino especialmente intolerante no son causa suficiente para activar este castigo.

Para que un juez decrete una medida de tal calibre, las molestias generadas por los animales deben calificarse jurídicamente como graves, continuadas, objetivamente intolerables y debidamente acreditadas.

Esto implica la necesidad de recabar pruebas fehacientes antes de acudir a los juzgados, tales como mediciones sonométricas oficiales de la policía que constaten la superación reiterada de decibelios, informes sanitarios o partes médicos de vecinos afectados por falta de sueño y ansiedad.

El requerimiento previo

La vía judicial exige el cumplimiento escrupuloso de una serie de trámites formales sin los cuales la demanda carece de validez legal.

El primer paso obliga al presidente de la comunidad de propietarios a remitir al dueño del animal un requerimiento formal por burofax o conducto notarial, exigiéndole el cese inmediato de las molestias.

Si el infractor ignora el aviso y la situación de desatención del perro o acumulación de animales persiste, el asunto debe someterse a la votación de la junta de propietarios.

Solo tras la aprobación expresa en acta para facultar al presidente a emprender acciones judiciales, la comunidad puede interponer la correspondiente demanda civil ordinaria de acción de cesación.

La privación judicial

Una vez en sede judicial, si el juez estima íntegramente la demanda de los vecinos, la sentencia puede acarrear consecuencias drásticas para el residente.

El fallo judicial no solo impondrá el cese definitivo de la actividad molesta y la posible indemnización económica por daños y perjuicios morales a los afectados.

El artículo 7.2 de la LPH faculta expresamente al tribunal a decretar la privación del derecho al uso de la vivienda o local por un tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad demostrada en los hechos.

En caso de que el infractor no sea el propietario sino un inquilino, la resolución judicial declarará de forma fulminante la extinción del contrato de arrendamiento y su inmediato desalojo del inmueble.

La tenencia responsable

La jurisprudencia deja claro que el derecho de propiedad sobre un piso no es ilimitado y encuentra su frontera en el descanso y la salud de los demás residentes del edificio.

Tener una mascota en una comunidad exige garantizar su bienestar etológico mediante paseos, atención veterinaria y educación, impidiendo que el animal quede desatendido hasta convertirse en una fuente constante de perturbación colectiva.

La ley ampara a las comunidades frente a la negligencia continuada de los cuidadores. Cuando la vía del diálogo se agota y el desinterés persiste, el coste de desatender a los animales puede traducirse en la expulsión temporal de la propia vivienda.