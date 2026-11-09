Tomás Palomares, veterinario: "Cuando tengo un mal día, la presencia de mis 2 perras hace que todo pese menos"

"Desde que llegaron, tengo el corazón un poquito más ancho y entiendo mejor esa forma tan especial que tienen los animales de querer, sin humanizar en absoluto, sin condiciones y sin juicios", cuenta Tomás Palomares en una entrevista con Mascotario.

"También tengo más claro por qué lucho cada día de mi vida por alzar la voz por ellos, por su respeto y por combatir las injusticias que sufren. Cuando compartes tu vida con animales dejas de verlos como algo ajeno y empiezas a sentir que defenderlos es también una forma de devolverles todo lo que te dan".

El veterinario convive con dos perras, Petra y Elisa. La primera es una labradora de 11 años adoptada cuando tenía 5 meses después de ser abandonada. Ahora su mayor pasión es comer. En cuanto alguien aparece con una chuche o algo que llevarse a la boca, desaparece por completo de su mapa mental.

Puede llamarla 20 veces que no le hace caso. Y solo cuando termina de comer lo que le han ofrecido, vuelve corriendo y moviendo el rabo, feliz. "Me hace muchísima gracia, aunque reconozco que me deja en evidencia. Soy veterinario y resulta que mi perra tiene un precio: una chuche. Pero es que esa es Petra".

Después está todo lo demás: le gustan mucho las siestas al sol, los paseos por la tarde y los baños en el mar. Elisa es la nueva integrante de la familia. Tiene 6 meses y la adoptaron después de nacer en la protectora Animal Rescue. Su madre fue abandonada preñada.

"Una perrita mestiza algo miedosa, muy cariñosa y habladora. Me 'habla' con toda la fuerza que tiene cada vez que quiere llamar mi atención". Ahora son hermanas y se llevan muy bien entre ellas.

Petra es la maestra, la protectora y la perra con más paciencia de la tierra. Tomás cuenta que Elisa siempre quiere estar con ella, durmiendo a su lado, comiendo de su plato o mordisqueándole la cola y las orejas.

Tomás las narra como dos historias que empezaron junto a las personas equivocadas. Ningún animal debería pagar las consecuencias de caer en manos de quien no sabe quererlo.

Pero a veces, la vida les da una segunda oportunidad para descubrir lo que siempre merecieron: un hogar, respeto, una familia y una hermana con la que compartir el resto de la aventura.

Convivir con un veterinario

Petra y Elisa le miran pacientes y con cara de provocación, mientras Tomás trabaja en el móvil. "Desconéctate ya que llevas todo el día trabajando y tírate por el suelo a rascarnos la tripa", quisieran decirle.

El tutor está seguro de que no tiene que ser fácil convivir con un veterinario. "Soy poco generoso con las chuches o la comida insana. Igual soy más exigente con su nutrición de lo que a ellas les gustaría", se ríe.

Desde que están en su vida, todo ha cambiado de color. Para nosotros el día está lleno de estímulos, pero, para ellas, uno de los mejores momentos del día es simplemente que yo vuelva a casa.

Tomás con Petra. Tomás Palomares

Eso le hizo consciente de la responsabilidad que tiene con ellas. No basta con quererlas, hay que dedicarles tiempo, procurar que tengan una vida plena y ser un buen ejemplo. Y lo que antes era impensable, ahora, a veces se hace posible: cambia sus planes y organiza sus días en función de ellas. Ya no existe otra prioridad.

"Una vez tuve que meter a Petra 'infiltrada' en clase cuando la adopté y fuimos de los primeros en poder recorrer en tren Barcelona". Ahora, siempre que puede, se las lleva consigo a los viajes que cree que les pueden gustar.

"Como veterinario, siento que tengo aún más responsabilidad de demostrar que cuidar de un animal es mucho más que cubrir sus necesidades: es comprometerte con su bienestar toda su vida".

Nunca ha llegado a verlas como una mascota. Palomares ha tenido la suerte de criarse rodeado de animales, ha aprendido a no organizar su vida pensando solamente en sí.

"Cuando llegas a casa, las buscas, cuando te pasa algo bueno, quieres compartirlo con ellas, y cuando tienes un mal día, su presencia hace que todo pese un poquito menos. No son sólo animales que viven conmigo, son parte de mi hogar y de mi manera de entender la vida y la familia".

Su presencia es casi mágica. Para él, hay algo muy especial en sentirse querido sin tener que demostrar absolutamente nada.

"Están ahí sin exigirme que sea de ninguna manera. No necesitan que esté de buen humor, que tenga todo resuelto o que sea la mejor versión de mí mismo. Puedo llegar a casa después de un día complicado y, para ellas, sigo siendo su persona".

'Nos vamos'

En su día a día, hay dos gestos que lo cambian todo: coger la correa y abrir la puerta del coche diciendo: "nos vamos". En cuanto ven cualquiera de esas dos cosas, saben que toca aventura.

Viven a las afueras de Madrid y tienen la suerte de poder escaparse mucho al campo. Así que para ellas el coche significa libertad, naturaleza y tiempo juntos.

"Creo que han aprendido que, cuando salimos, no hay ninguna prisa. Vamos a pasear, a explorar, a olfatear cada rincón y a disfrutar de estar al aire libre. Y me encanta ver cómo lo reconocen, cómo cambia su actitud en cuanto se dan cuenta de adónde vamos".

Tomás con Petra y Elisa. Tomás Palomares

Tomás está asombrado por su capacidad de vivir el presente. Cuando él cae en el bucle de pensar en las responsabilidades que le rodean, ellas disfrutan del rato al sol, oliendo la hierba del jardín o jugando con una pelota.

Cree que tienen mucho que enseñarle sobre disfrutar de las cosas pequeñas sin necesitar que todo sea perfecto. Parece que le miran con compasión cuando le ven estresado trabajando, aunque no quiere humanizar sus pensamientos. Pero, admite que sin duda, la devoción con la que te mira un perro es incomparable.

Son animales increíblemente inteligentes y le gusta pensar que por su cabeza pasan mil pensamientos. "Aunque me juego algo a que son mucho más positivos que los nuestros y, desde luego, sin tanto juicio. Ojalá los humanos fuéramos capaces de mirar a alguien con esa mezcla de cariño, confianza y aceptación absoluta".

La mirada que te salva

Petra y Elisa consiguen salvarle de la hostilidad del mundo solo con una simple mirada. "Es algo tan cotidiano como llegar a casa y que vengan corriendo a recibirme, llenándome de besos y alegría".

No sé si hay algún ser humano capaz de recibirte todos los días con esa lealtad y ese cariño tan desinteresado. "Cuando cuelgo una llamada estresante o aparto la mirada del ordenador y las encuentro mirándome, moviendo el rabo simplemente porque he hecho contacto visual con ellas".

Son pequeños momentos que le recuerdan que, por mucho que se complique el día, siempre hay alguien que se alegra muchísimo de que está ahí. "Siento que me salvan todos los días".

Piensa que si pudiera llevarlas a cualquier lugar del mundo, quisiera que pudieran correr libres, explorar, bañarse y pasar horas jugando, sin prisas ni preocupaciones. Sueña con un lugar rodeado de naturaleza, con agua, sombra, olores nuevos, otros animales y espacio para descubrir el mundo a su ritmo.

Y si pudiera regalarles un territorio propio, sería un espacio seguro donde pudieran ser simplemente perros: jugar, descansar, explorar y disfrutar, sin miedo y sin tener que adaptarse constantemente a nuestro mundo.

Ha llegado el sol

Se las imagina allí y mientras corren felices suena Here Comes the Sun, de The Beatles, por esa forma de disfrutar de las cosas sencillas y llenar de alegría los días. Y cuando se reencuentran toca You're Gonna Live Forever in Me, de John Mayer.

"Hay vínculos que te cambian para siempre y que, aunque duren menos de lo que nos gustaría, se quedan contigo toda la vida". De hecho, ellas siempre serán sus maestras.

Tomás nunca olvidará la suerte que he tenido de poder compartir su vida con ellas. "Petra siempre será la muestra más clara de bondad y lealtad que he conocido, lleva toda su vida enseñándome ambas cosas sin necesidad de palabras".

Elisa todavía tiene muchísimo por vivir, pero le encantaría que aprendiera de Petra, que algún día pudiera reconocer en su comportamiento pequeños gestos de la otra. "Y me gusta pensar que ellas me recordarán como alguien que intentó darles una vida tan bonita como la que ellas han conseguido regalarme a mí".

No sabe cómo le recordarán ellas, ni siquiera si podemos hablar de los recuerdos de la misma manera. Pero le gusta pensar que, si algo se queda en sus vidas, será la sensación de haber estado seguras, queridas y acompañadas. "Que su mundo haya sido un poquito mejor porque yo estaba en él", concluye el veterinario.