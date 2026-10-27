Vanessa Carral, psicóloga: "Tengo 2 gatas y una labrador. Me han enseñado a respetar los tiempos de cada ser vivo"

"Los animales han formado parte de mi vida desde que tengo memoria. He crecido rodeada de ellos y me cuesta imaginar alguna etapa de mi vida en la que no hayan estado presentes", cuenta Vanessa Carral, fundadora de Dogtor Animal en una entrevista con Mascotario.

"Algunos me han acompañado durante tantos años que forman parte de mis recuerdos más importantes. Dharma, Rayao y Asia, mis tres gatos, estuvieron conmigo 22, 18 y 19 años, respectivamente. Toda una vida compartida".

Carral es psicóloga clínica y educativa y cree que su forma de entender la profesión tiene mucho que ver con esa relación que siempre ha tenido con los animales. Durante su formación empezó a interesarse por las intervenciones asistidas con animales y por las posibilidades que ofrecía incorporar ese vínculo al trabajo terapéutico.

"Tanto me interesaba que terminé haciendo las maletas y marchándome a la otra punta del mundo". Vivió en Australia y en Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de trabajar en programas de terapia asistida con delfines y leones marinos.

En 2009, junto a su socia Iciar Hernández, fundó Dogtor Animal. "Queríamos crear un proyecto en el que pudiéramos desarrollar intervenciones asistidas con animales desde la psicología y la educación, con profesionales especializados y respetando siempre las necesidades y el bienestar de los animales que nos acompañan".

Desde entonces han trabajado con personas de edades y realidades muy diferentes. Pero hay un proyecto al que le tiene un cariño especial: el de Perros de Apoyo Judicial, que impulsamos de forma pionera en España.

Las gatas de Vanessa Carral durmiendo juntas. Vanessa Carral

"Nuestros perros acompañan a niños, niñas y adolescentes durante momentos especialmente delicados de su paso por la justicia, así como a mujeres supervivientes de violencia de género en los juzgados".

La intención es ofrecerles una presencia cercana y un apoyo emocional en situaciones que pueden resultar especialmente difíciles, siempre desde el respeto a sus necesidades y a las del propio animal.

"Hace apenas unos días vivimos uno de esos momentos que hacen especial ilusión: Dogtor Animal recibió el Premio Hero en los Celebrity Pets, y nuestra querida Kiss pudo pasearse por la alfombra roja como una auténtica estrella", cuenta Vanessa.

Cuando su jornada termina, los animales siguen siendo los protagonistas de su vida. "Ahora están Kuba, Take y Motxi, cada uno con sus manías, sus ocurrencias y esa capacidad tan particular de hacerme reír, desesperarme un poquito y enternecerme en cuestión de segundos".

Dos gatas y una labradora

Tres generaciones, dos especies y tres maneras muy diferentes de entender el mundo: Take es una gata siamesa de 20 años". A estas alturas creo que se ha ganado el derecho a hacer lo que le dé la gana. ¡Veinte años conviviendo con humanos dan para conocernos demasiado bien!"

Kuba es una labradora chocolate de 13 años, una de las primeras perritas de apoyo judicial del proyecto y ahora una orgullosa jubilada. Durante años acompañó a niños y niñas en momentos especialmente difíciles de su paso por los juzgados.

Pero detrás de esa trayectoria tan especial, Vanessa cuenta que hay una perra tremendamente divertida, con un apetito absolutamente insaciable y unos ojos color miel capaces de derretir cualquier corazón.

"Tiene ese talento tan suyo de conseguir que acabes compartiendo con ella hasta lo que no pensabas compartir". Y luego está Motxi, que acaba de cumplir un año y llegó a su vida de una manera bastante particular: la rescataron de la basura.

Es una perra curiosa, juguetona y tiene una capacidad increíble para aprender, especialmente cuando hay comida de por medio. Han llegado a enseñarle a tocar un timbre para pedir sus caprichos y entre sus grandes debilidades está el bollo de mantequilla de Bilbao. "A veces sospecho que, más que enseñarle nosotros a ella, es ella quien nos está adiestrando".

Vanessa confiesa haber hecho muchas locuras por sus animales, aunque, lo más preocupante es que no se arrepiente de ninguna. Con Kuba ha recorrido media Europa. "Se ha venido conmigo a los Dolomitas, a Francia, a Cádiz e incluso hemos cruzado en barco hasta Cerdeña". En su casa las vacaciones no se planifican por destinos, sino por lo Kuba friendly que resulte el viaje.

La perra de Vanessa Carral. Vanessa Carral

A Motxi tuvo que ir a buscarla de noche hasta Huesca. "Cuando supe de ella, no quería que pasara ni un día más sin un hogar. Así que nos pusimos en marcha y fuimos a recogerla". Y con Take, las locuras son diferentes.

A sus veinte años tiene artrosis, así que ha tenido que adaptar la casa para hacerle la vida más fácil. "Si hay que poner la casa patas arriba para que mi viejita esté bien, se pone y punto".

Una nueva forma de entender

Desde que tiene memoria, los animales han sido alguien en su vida, no algo que formara parte de ella. Sin embargo, lo que ha cambiado con los años es mi manera de comprenderlos.

"Compartir 22 años con Dharma, 18 con Rayao y 19 con Asia, acompañarlos durante todas las etapas de su vida y también despedirme de ellos, me ha enseñado mucho sobre lo que significa querer y cuidar a otro ser vivo", confiesa con emoción.

Y ahora, con Take, Kuba y Motxi, sigue aprendiendo a escuchar lo que cada uno necesita, respetar sus tiempos y entender que nuestra forma de quererlos no siempre coincide con lo que ellos necesitan.

"Tienen una capacidad maravillosa para devolverme al presente. Da igual lo complicado que haya sido el día, llegar a casa y encontrarme con ellas consigue que, al menos durante un rato, todo lo demás pase a un segundo plano".

Kuba, con su necesidad constante de mimos, Take con la tranquilidad que dan veinte años de conocernos y Motxi, que siempre está inventando alguna trastada nueva.

"Me hacen reír cuando menos me apetece, me obligan a bajar el ritmo y me recuerdan que las cosas más sencillas también pueden ser las más importantes. Pero quizá lo que más valoro es poder estar con ellas sin tener que hacer nada especial".

La alta tecnología del afecto

"¡Más que vergüenza, a veces me hacen preguntarme quién está educando a quién!", se ríe Vanessa al hablar del día a día en casa.

Kuba posee un talento extraordinario para hacerla quedar como una humana que jamás ha alimentado a su perra. Da igual que acabe de cenar: en cuanto alguien muestra algo de comida, la labradora compone la mirada de llevar tres días de ayuno forzado mientras ella intenta explicar a las visitas que está perfectamente alimentada.

Una de las dos gatas de Vanessa con su perra labrador. Vanessa Carral

Take, por su parte, va a su propio ritmo. A sus 20 tiene un maullido tan potente y grave que parece que la mismísima Gloria Fuertes se hubiera instalado en la vivienda. Detrás de esa voz tan peculiar se esconde una gata con una bondad enorme que ha acogido con una naturalidad increíble a muchos de los animales rescatados que han pasado por la casa a lo largo de los años, haciéndoles un hueco antes incluso de que sus humanos pudieran planteárselo.

Y luego está Motxi. La transición de gatita rescatada de un contenedor de basura a pequeña emperatriz ha sido instantánea. En casa de una profesional de la psicología y la educación animal se inventan juegos, se diseñan actividades de enriquecimiento y se celebra cada uno de sus descubrimientos casi como un premio Nobel. La propia Vanessa reconoce la paradoja entre risas: lleva años trabajando en comportamiento animal, pero en su propia casa es la primera en caer rendida ante sus encantos.

Guardianas inesperadas

Con cada una ha construido un lenguaje particular a base de pequeñas costumbres. Con Take comparte uno de sus momentos favoritos: se miran fijamente, la psicóloga parpadea despacito y la gata responde acercándose a restregar su cabecita contra su nariz mientras arranca un motorcito de ronroneos.

Lo de Kuba responde a una costumbre bastante menos poética. La labradora chocolate se ha adjudicado el puesto de guardiana oficial del cuarto de baño y coloca su enorme cabeza entre las piernas de Vanessa en cada visita al aseo, reclamando caricias detrás de las orejas como si la intimidad fuera un concepto totalmente prescindible.

Y con Motxi, aún en plena adolescencia felina, el proceso de descifrar sus excentricidades y construir rituales propios sigue plenamente abierto. Toda esta convivencia funciona también como un espejo para la propia Carral.

Acompañar a Take en la vejez le ha enseñado que el cariño no se puede imponer y que hay que respetar los tiempos de cada ser vivo. Ver a Kuba disfrutar de la jubilación tras sus años asistiendo a menores en procesos judiciales le recuerda que el valor de alguien radica en quién es y no en lo que hace por los demás.

Y Motxi ha llegado para rescatar su lado más lúdico e impetuoso, demostrándole que aún conserva muchas ganas de jugar y entusiasmarse con las cosas sencillas. En esos momentos en los que una llega a casa agotada o preocupada por el trabajo, la presencia de sus compañeras tiene una capacidad transformadora.

Ellas no saben nada de responsabilidades ni de problemas, y precisamente esa neutralidad le permite sentarse a su lado sin tener que resolver nada, tomar decisiones ni estar pendiente del entorno.

Tres historias por contar

Si estuviera en sus manos diseñar un territorio propio para cada una, Vanessa no pensaría en destinos exóticos. Para Take proyecta una casa tranquila llena de ventanales por los que entre el sol, mantas mullidas para sus siestas interminables y espacio para seguir ejerciendo de madre adoptiva con algún animal necesitado.

Para Kuba imagina senderos verdes llenos de olores, zonas de agua para refrescarse y un restaurante abierto las veinticuatro horas con menú degustación infinito. Y para Motxi construiría un parque de aventuras con pasarelas, túneles y escondites, aunque sabe de sobra que acabaría entretenida con la caja de cartón en la que llegara el juguete.

Vanessa y su perra. Vanessa Carral

De llevar este recorrido vital a la literatura, la historia adoptaría el formato de una trilogía reunida bajo el título Una vida con pelos y muchas formas de querer.

El primer volumen, Veinte años y un parpadeo, llevaría el subtítulo "La siamesa con voz de Gloria Fuertes que siempre tuvo sitio para uno más", dedicado a la complicidad y a las décadas compartidas con Take.

El segundo libro se titularía Ojos de miel, corazón de chocolate, bajo el subtítulo "De los juzgados a guardiana del WC. Memorias de una labradora jubilada con un apetito insaciable", para repasar las aventuras y el apetito voraz de Kuba.

Por último, la comedia de la saga quedaría reservada para De la basura al trono, subtitulado "Cómo rescatamos a una gatita y acabamos trabajando para ella", como retrato del torbellino que ha supuesto la llegada de Motxi.

Sus formas de estar en el mundo tienen también su propia traducción musical. Take se mueve al ritmo de My Way de Frank Sinatra porque las cosas se hacen a su manera, mientras que la relación entre ambas suena a Stand by Me de Ben E. King por los veinte años de apoyo mutuo.

Kuba encarna el espíritu de Lo más vital del Libro de la Selva, y su vida compartida se refleja en el ritmo alegre de Happy de Pharrell Williams. Para Motxi, la banda sonora ideal es el acelerado Don't Stop Me Now de Queen, mientras que sus juegos juntas quedan retratados en Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper.

La certeza del presente

Al mirar hacia el futuro y pensar en el recuerdo que dejarán, Carral prefiere huir del dramatismo y quedarse con la certeza del presente.

Recordará la voz ronca de Take, los ojos color miel de Kuba apoyada en sus piernas y la curiosidad inagotable de Motxi. Y confía en que ellas la recuerden con la misma tranquilidad con la que se acercan a buscarla cada día.

"Desde que llegaron, yo he aprendido que algunas de las cosas más importantes de mi vida suceden en los momentos más pequeños", concluye Vanessa.

Se pasa buena parte del tiempo cuidando, organizando y manteniendo el control, pero la convivencia con sus animales le permite bajar la guardia, ser vulnerable y aceptar que, aunque dé miedo imaginar el futuro sin ellos, jamás renunciaría a ese amor.

Al fin y al cabo, tiene la certeza de que la persona que es hoy existe, en gran medida, gracias a todos los animales que ha tenido la suerte de querer.