Los expertos coinciden: la regla de multiplicar por 7 la edad de tu perro es un mito sin base científica, no es verdad

Durante décadas se ha repetido como una verdad incontestable: un año de vida de un perro equivale a siete años humanos.

Sin embargo, la ciencia y la medicina veterinaria llevan tiempo desmintiendo esta fórmula popular por simplificar en exceso un proceso biológico complejo que varía en función de la raza, la genética y la etapa vital del animal.

"Si sigues multiplicando la edad de tu perro por siete, probablemente estás calculando mal su edad humana.

La regla nació como una forma sencilla de comparar la esperanza de vida, pero el problema es que los perros no envejecen de manera lineal", explican los especialistas en comportamiento y salud canina.

Un desarrollo acelerado

La principal falla de la equivalencia tradicional es que no contempla la velocidad a la que se desarrolla un can durante sus primeros meses de vida en comparación con el ser humano.

"Los perros crecen y maduran mucho más rápido que nosotros durante sus primeros años. Por eso un perro de un año no se parece biológicamente a un niño de siete; a esa edad ya ha alcanzado buena parte de su desarrollo físico y sexual", señalan los expertos.

Con el paso del tiempo, este ritmo vertiginoso se estabiliza: "Con el tiempo ese envejecimiento se ralentiza. La diferencia entre un perro de uno y dos años es enorme, pero después cada año adicional representa un cambio proporcionalmente menor".

La fórmula científica de la metilación del ADN

Para aportar rigor científico al cálculo, investigadores publicaron un estudio en la revista especializada Cell Systems analizando las marcas químicas en el genoma —los cambios en la metilación del ADN— para comparar el reloj biológico de ambas especies.

"Los investigadores propusieron una fórmula que refleja mejor ese envejecimiento rápido al principio y más lento después", detallan los especialistas.

Según esta aproximación genética, "un perro de un año podría corresponder aproximadamente a una persona de unos 31 años, con dos años rondaría los 42 y con cuatro alrededor de los 53".

Sin embargo, los expertos piden cautela con los números absolutos: "Son equivalencias orientativas, no una tabla universal válida para cualquier perro, ya que el estudio se realizó principalmente con labradores".

El tamaño y la raza marcan el ritmo vital

Además de la genética, la morfología del animal determina de forma decisiva cómo y cuándo empieza a deteriorarse su organismo.

"No todos los perros envejecen igual. Los perros de gran tamaño suelen llegar antes a la etapa senior o geriátrica, mientras que muchos perros pequeños conservan durante más tiempo características propias de animales jóvenes", afirman los expertos.

Factores como la alimentación, el historial de enfermedades y los cuidados recibidos alteran de forma directa la longevidad. Por todo ello, los especialistas recomiendan cambiar la perspectiva en el hogar.

"Más que obsesionarnos con traducir su edad a años humanos, lo importante es adaptar sus cuidados a su etapa vital. La regla de los siete años es solo un mito: los perros envejecen muy rápido al principio, después más despacio, y cada individuo lo hace a un ritmo diferente".