El veterinario Carlos Gutiérrez explica cómo enseñar a tu gato a salir al balcón únicamente cuando tú quieras

La llegada a una nueva vivienda o la presencia de un balcón en el hogar genera muchas dudas entre los tutores sobre cómo gestionar el acceso al exterior.

Los felinos son animales curiosos por naturaleza y el balcón se convierte rápidamente en su espacio favorito de la casa, lo que lleva a muchos propietarios a preguntarse cómo evitar que el animal intente salir de forma constante, especialmente en zonas con inviernos fríos donde resulta imposible mantener las ventanas abiertas todo el día.

Ante esta inquietud, el veterinario Carlos Gutiérrez ha compartido las pautas clave para establecer una rutina bajo el control absoluto del tutor.

Aunque el especialista reconoce con humor que en la convivencia diaria el límite entre "cuando el gato quiere" y "cuando el tutor quiere" suele decantarse a favor del animal, subraya que es totalmente factible implantar reglas firmes si se manejan correctamente los tiempos y las aperturas de las puertas.

Alternativas de adaptación

Para aquellos tutores que residen en viviendas propias y buscan dar cierta autonomía a la mascota sin perder el confort térmico en el interior del hogar, el veterinario Carlos Gutiérrez señala la opción de instalar gateras adaptadas.

Existen modelos diseñados para colocarse directamente sobre cristales, incluso en ventanas de doble acristalamiento o tipo Climalit.

Esta alternativa permite que el felino entre y salga a su antojo sin necesidad de mantener la puerta principal completamente abierta.

Sin embargo, cuando esta opción no es viable o se prefiere limitar el acceso estrictamente a la presencia del tutor, la clave reside en no permitir nunca que el balcón quede accesible sin supervisión directa.

La regla de no ceder ante la insistencia

Para construir la costumbre adecuada desde el primer momento, el veterinario Carlos Gutiérrez recomienda acompañar al gato durante sus primeras exploraciones.

La norma principal es muy sencilla: el felino solo debe permanecer en el balcón mientras el tutor esté allí presente o cuando este decida mantener la puerta abierta estando en casa.

En el momento en que el tutor regresa al interior, el gato debe volver con él y la ventana debe cerrarse de inmediato para no romper la regla

El reto principal de esta rutina es la firmeza. Los gatos son animales persistentes y, al descubrir lo mucho que les gusta el balcón, pedirán de forma insistente que se les abra la puerta.

El veterinario advierte de que el tutor no debe ceder jamás ante esas peticiones insistentes. Abrir la puerta solo porque el animal lo reclama le enseñará que maullar o insistir es el camino directo para salir, perpetuando esa conducta.

Gestionar los accesos requiere constancia y disciplina por parte de los propietarios, entendiendo la convivencia como un pequeño pulso de hábitos donde la firmeza del humano es la clave para mantener el control de la casa y el bienestar del animal.