Nueva normativa de medicamentos veterinarios y peritajes: cómo afecta a la salud y protección de tu mascota

El marco legal que regula la atención veterinaria y la administración de tratamientos ha experimentado importantes transformaciones.

Las nuevas directrices sobre el uso de medicamentos veterinarios exigen un control más riguroso en la prescripción de fármacos, la obligatoriedad de la receta veterinaria y la supervisión profesional antes de administrar cualquier tratamiento a perros, gatos y otros animales de compañía

Esta actualización normativa busca evitar la automedicación de las mascotas, prevenir la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos y asegurar que cada fármaco comercializado cumpla con estrictos estándares de calidad y seguridad farmacológica.

Receta obligatoria y diagnóstico veterinario previo

Uno de los pilares de la regulación es la exigencia estricta de una prescripción oficial antes de adquirir o administrar medicamentos de uso veterinario.

Ya no es posible adquirir ciertos tratamientos en farmacias o centros especializados sin la evaluación previa de un profesional colegiado

Los veterinarios deben examinar al animal y determinar el tratamiento adecuado antes de emitir la receta, fijando la dosis exacta y la duración del proceso. Esta medida protege la salud del perro o gato frente a intoxicaciones o efectos secundarios derivados del uso indebido de fármacos diseñados para humanos o de dosis desproporcionadas.

Peritaje y valoración de lesiones

Junto con el control de los medicamentos, la importancia del diagnóstico preciso cobra especial relevancia cuando un animal sufre lesiones, accidentes o enfermedades tras una adopción o compraventa.

Los peritos veterinarios coinciden en que determinar si una lesión o patología es reciente o antigua resulta fundamental para esclarecer cualquier conflicto legal o reclamación a aseguradoras

Un informe pericial detallado permite diferenciar entre dolencias sobrevenidas y "vicios ocultos" (enfermedades o defectos previos a la adopción del animal). Este tipo de valoraciones técnicas ayuda a separar los hechos de las meras percepciones, protegiendo tanto el bienestar del animal como los derechos y garantías de los responsables.

Consejos para propietarios de animales de compañía

Ante este panorama regulatorio y técnico, los especialistas recomiendan mantener una conducta preventiva y bien documentada: