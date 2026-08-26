Nueva normativa de medicamentos veterinarios y peritajes: cómo afecta a la salud y protección de tu mascota
Los cambios en la prescripción médica y el control de los tratamientos buscan garantizar la seguridad animal y combatir las resistencias bacterianas.
Más información: Los expertos coinciden: valorar si las lesiones de los animales son recientes o antiguas pueden marcar la diferencia
El marco legal que regula la atención veterinaria y la administración de tratamientos ha experimentado importantes transformaciones.
Las nuevas directrices sobre el uso de medicamentos veterinarios exigen un control más riguroso en la prescripción de fármacos, la obligatoriedad de la receta veterinaria y la supervisión profesional antes de administrar cualquier tratamiento a perros, gatos y otros animales de compañía
Esta actualización normativa busca evitar la automedicación de las mascotas, prevenir la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos y asegurar que cada fármaco comercializado cumpla con estrictos estándares de calidad y seguridad farmacológica.
Receta obligatoria y diagnóstico veterinario previo
Uno de los pilares de la regulación es la exigencia estricta de una prescripción oficial antes de adquirir o administrar medicamentos de uso veterinario.
Ya no es posible adquirir ciertos tratamientos en farmacias o centros especializados sin la evaluación previa de un profesional colegiado
Los veterinarios deben examinar al animal y determinar el tratamiento adecuado antes de emitir la receta, fijando la dosis exacta y la duración del proceso. Esta medida protege la salud del perro o gato frente a intoxicaciones o efectos secundarios derivados del uso indebido de fármacos diseñados para humanos o de dosis desproporcionadas.
Peritaje y valoración de lesiones
Junto con el control de los medicamentos, la importancia del diagnóstico preciso cobra especial relevancia cuando un animal sufre lesiones, accidentes o enfermedades tras una adopción o compraventa.
Los peritos veterinarios coinciden en que determinar si una lesión o patología es reciente o antigua resulta fundamental para esclarecer cualquier conflicto legal o reclamación a aseguradoras
Un informe pericial detallado permite diferenciar entre dolencias sobrevenidas y "vicios ocultos" (enfermedades o defectos previos a la adopción del animal). Este tipo de valoraciones técnicas ayuda a separar los hechos de las meras percepciones, protegiendo tanto el bienestar del animal como los derechos y garantías de los responsables.
Consejos para propietarios de animales de compañía
Ante este panorama regulatorio y técnico, los especialistas recomiendan mantener una conducta preventiva y bien documentada:
- No automediques a tu mascota: Evita recetar fármacos por cuenta propia o reutilizar tratamientos antiguos sin consultar al veterinario.
- Conserva el historial clínico: Mantén en orden todas las facturas, informes médicos, recetas e historial de vacunación.
- Documenta cualquier incidente: Si tu mascota sufre un accidente o presenta síntomas tras una intervención o compraventa, solicita una valoración profesional lo antes posible para evitar que el paso del tiempo dificulte el diagnóstico.